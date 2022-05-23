Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Elektrikli süpürgenin içinden uyuşturucu çıktı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 10 şahsın yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 28,66 gram esrar maddesi, 4 bin 327 adet sentetik ecza hapı, 5 adet Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo rulosu, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan makas, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 85 TL para ele geçirildi. Elektrik süpürgenin içinden çıkan uyuşturucu maddeleri polisi bile şaşırttı.

2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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