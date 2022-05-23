AOSB Sanayi Gençlik Koşusu yapıldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ruhunu yaşatmak, gençler ile bağı canlı tutmak amacıyla bu yıl ilk kez “AOSB Sanayi Gençlik Koşusu” düzenlendi.

Yarışma öncesi başvuruda bulunarak göğüs numarası alan katılımcılar için kentin merkezi üç farklı noktasından ulaşım için araçların tahsis edildiği etkinlikte, sağlık ve güvenlik önlemleri de ihmal edilmedi. Yarışma öncesinde tüm katılımcılara AOSB logolu tişört ve şapkalar hediye edildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren startın verileceği AOSB Bölge Müdürlüğü binası önüne gelen yüzlerce yarışmacının yanı sıra bini aşkın izleyici heyecan dolu anlar yaşadı. Kurulan stantlarda ikramların yapıldığı koşu öncesinde etkinliğin sponsorları konuklara günün anısına promosyonlar dağıttı.

DJ ve canlı müzik eşliğinde eğlenen Türk ve yabancı uyruklu yarışmacılar ve davetliler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu doya doya yaşadılar.

Isınma turlarının ardından start çizgisine gelen yarışmacılar, 5 kilometre Halk Koşusu ve 10 kilometrelik maraton koşusu parkurunda nefeslerini yarıştırdılar.

Bölge Müdürlüğü önünde kurulan fuaye alanında devam eden etkinlikte yarışmacılar kadar onlara moral ve motivasyon için yanlarında olan aileleri ve yakınları da unutulmaz bir gün yaşadılar.

AOSB Destek Hizmetleri Müdürü Feridun Kara, Bilgi İşlem Şefi Mehmet Önelge ve Kurumsal İletişim Uzmanı Emsal Öztan’ın yarışma direktörlüğünü üstlendiği koşu, Atletizm Federasyonu yarışma kurallarına uygun olarak gerçekleşti.

Bölge Müdürlüğü çalışanları, sanayiciler ile çalışanlarının yanı sıra yabancı ve ferdi sporculara açık olan yarışma, kadın ve erkeklerde genel kategori olarak düzenlendi. Kadınlarda Burcu Çinçin, Şenay Çiçek ve Bahar Özacar, erkeklerde ise Moses Too, Koray Het ve Hamit Ökter ilk üç dereceye girmeyi başardılar. 10 km genel klasmanda, dereceye giren ilk 3 erkek ve ilk 3 kadın yarışmacıya ödülleri ve kupaları AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile Denetim Kurulu Üyesi Ergin Turan tarafından verildi.

Bu yıl ilkini düzenledikleri yarışmaya yoğun katılımdan dolayı konuklarına teşekkür eden Başkan Sütcü, sadece dereceye girenleri değil, yarışmanın tüm katılımcılarını tebrik etti.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, bu yıl ilkini düzenledikleri Sanayi Gençlik Koşusunu geleneksel hale getireceklerini belirterek, yarışmaya katılım gösteren yarışmacılar ile onları destekleyen ailelerine teşekkür etti.

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