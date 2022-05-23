Başkan Çetin: “Jakaranda Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı'na rakip olmayacak”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Jakaranda Kültür Sanat Festivali’nin Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na rakip olmayacağını söyledi.

Başkan Çetin, 2629 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek “Jakaranda Kültür Sanat Festivali” ile ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.

Festival hakkında bilgi veren Başkan Çetin, “Çukurova’yı kültürsanat kenti yapma hedefiyle çıktığımız yolda önemli bir adım daha atıyoruz. 8 yıllık görev süremiz içerisinde olağan belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yapma gayreti içinde olurken bir yandan da Çukurova halkının beklentilerini karşılayabilmek amacıyla kültür sanat etkinliklerine ağırlık verdik. Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Uluslararası Karikatür Festivali, Yılmaz Güney Anma Günleri gibi etkinlikler hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ses getirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi her alanda olduğu gibi kültür sanat etkinliklerinde de olumsuz etkilerini gösterdi. Bundan dolayı 3 yıl önce patent hakkı için başvurduğumuz, ilkini de 2020’de yapmayı planladığımız Jakaranda Kültür Sanat Festivalini bu yıl hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Jakaranda çiçeklerinin Mayıs ayında açtığına dikkat çeken Başkan Çetin, “Ağırlıklı olarak Mayıs ayında çiçeklerini açmakta ve bu dönemde olağanüstü güzellikte bir görsellik sunmaktadır. Belki de hepimizin önünde fotoğraf çektirdiği ama adını bile bilmediği bu ağacın adını verdiğimiz festivalle Adana’mızın adını Kültür Sanat yönüyle ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Festivali de Jakaranda çiçeklerinin açtığı Mayıs ayında yapıyoruz. 3 yıllık bir serüvenin sonunda gerçekleştireceğimiz festivalimizde; ziyaretçilerimizin, sanatın her dalını görmesini yaşamasını isteyerek planlama yaptık” ifadelerini kullandı.

Başkan Soner Çetin, Jakaranda Kültür Sanat Festivali’nin Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na rakip olmayacağını belirterek, “Nisan ayında Adanamız çok güzel oluyor. Nisan ayında Adana’ya gelemeyenler için Mayıs ayında çıkın gelin diyoruz” dedi.

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