Çöp atmak için indiği aracında feci sonu yaşadı Minibüsün çarptığı sürücü hayatını kaybetti

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Adana’nın Kozan ilçesinde çöp dökmek için aracından inen sürücü bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, KozanAdana karayolunda meydana gelen kazada, 01 RT 247 plakalı otomobiliyle giden Emrah Köstü (45), çöp dökmek için aracından indi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Adem A. yönetimindeki 01 AIN 290 plakalı minibüs, sürücüye çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Emrah Köstü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Minibüs sürücüsü Adem A. gözaltına alındı.

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