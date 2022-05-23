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Kozan Belediye Başkanı Özgan’dan ünlü oyuncuya tazminat davası

İHA

Adana'nın Kozan İlçe Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede Bergen filminin yayınlanmasının yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya IQ testi ile cevap veren filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a 'şahsına hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Kozan Belediye Başkanı Özgan’dan ünlü oyuncuya tazminat davası

Adana'nın Kozan İlçe Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede Bergen filminin yayınlanmasının yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya IQ testi ile cevap veren filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a 'şahsına hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı.
İlçede yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan filmin ilçede vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddiası o dönem tepkilere neden olmuştu. Belediye Başkanı Kazım Özgan filmin vizyondan kaldırıldığı iddialarını yalanlayarak, filmin şiddet içerdiği için ilçede yayınlanmayacağını dile getirmişti. Bergen filmi Kozan ilçesindeki belediyeye ait sinemada gösterime girmemişti. Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, Kozan Belediye Başkanı Özgan'ın, 'Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak' sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından IQ testi paylaşmıştı.
Farah Zeynep Abdullah'ın IQ testli paylaşımına yanıt veren Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da, "Farah Zeynep Abdullah IQ testi yollamış. Bu ne demek oluyor? Bir sanatçıya yakışır mı?" şeklinde açıklamada bulunarak oyuncu hakkında 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı. Özgan, tazminatı kazanması halinde parayı sosyal yardım derneklerine bağışlayacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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