MHP'li Belediye Başkanı'nın evlat acısı; Elif Su hayatını kaybetti

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ADANA, (DHA)ADANA'da MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kansere yakalanan kızı 11 yaşındaki Elif Su, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 4'üncü evreye ulaşan Elif Su', doktorların çabalarına rağmen tedaviye cevap alınamadı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif Su, hayatını kaybetti. (DHA)

DHA-Sağlık Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2022-05-23 22:55:42



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