Çocukluk hayalini gerçekleştirdi: 150 çocuğa bisiklet dağıttı Çocukların ‘Ogün ağabeyi’ yüzleri bisiklet ile güldürdü Ogün Sever Okur: “Bisiklet birçok çocuğun hayalidir”

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adanalı hayırsever, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve köyde yaşayan 150 çocuğa bisiklet dağıttı. Bisikletlerine kavuşan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Adana’da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan Ogün Sever Okur, kentte yaptığı yardımlarla şimdiye kadar binlerce çocuğa ulaştı. Sosyal medyadan da çocuklar için yardımları kabul eden Okur, son olarak ‘Çocuklar bisiklet ile gülsün’ kampanyasını başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.