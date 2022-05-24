Kocasını eve sürekli sarhoş gelip kendisini dövdüğü için bıçaklamış



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da eşi Hacı P.'yi (32) keser sapıyla başına vurup bacağından bıçaklayan Arzu P. (28), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Arzu P.'nin ifadesinde, eşinin eve sürekli sarhoş geldiğini ve kendisini dövdüğünü, olay günü de yine sarhoş gelince tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Olay dün saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Arzu P. ile sabaha karşı eve gelen eşi Hacı P. arasında tartışma çıktı. Arzu P.'nin eve almadığı Hacı P., sinirlenip bağırdı. Hacı P., bir süre sonra kapıyı açan eşini dövmeye başladı. Kocasının elinden kurtulan Arzu P., bahçeden aldığı keserin sapıyla onun başına vurdu. Daha sonra eve kaçan Arzu P., mutfaktan aldığı bıçakla da Hacı P.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı P. ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Arzu P. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde eşinin sürekli eve sarhoş geldiğini ve kendisini dövdüğünü, olayın da yine aynı nedenle yaşandığını belirten Arzu P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanedeki tedavisi süren Hacı P.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-05-24 10:42:29



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