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Şiddet uygulayıp cinsel saldırıya kalkıştığını iddia ettiği arkadaşından şikayetçi oldu

DHA

Şiddet uygulayıp cinsel saldırıya kalkıştığını iddia ettiği arkadaşından şikayetçi oldu


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Fide Uyarlar (42), köpeklerini gezdirirken tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığı Gökhan K. (45) hakkında kendisine cinsel saldırıya kalkıştığını, taciz ve şiddetine uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Gökhan K.´nin Uyarlar´ı asansörde taciz ettiği ve evinde dövdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul´da bir şirkette genel koordinatör olarak görev yapan Fide Uyarlar, babası rahatsızlanınca Adana´ya gelip, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi´ndeki bir apartman dairesine yerleşti. Geçen ay apartman bahçesinde köpeklerini gezdiren Uyarlar, birkaç kez selamlaştığı Gökhan K. ile tanıştı. Uyarlar, iddiaya göre bir süre sonra arkadaşlık yaşadığı Gökhan K.´nin tacizine uğradı. Uyarlar´ın evine giren Gökhan K., kadını günlerce alıkoydu, kolunu kırdı. Uyarlar, korktuğu için Gökhan K.´den şikayetçi olmadı.
RAHATSIZLIK VERMEMESİ ŞARTIYLA UZLAŞTI
Geçen günlerde Gökhan K., takip ettiği Uyarlar´ı apartmanın asansörüne binerken yakalayıp, cinsel saldırıda bulundu. Uyarlar, kurtulmak için tokat atsa da Gökhan K. de asansöre bindi. Bu anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Uyarlar, gece boyunca şiddete uğradığı iddiasıyla polis merkezine giderek Gökhan K.´den şikayetçi oldu. Gökhan K. de kendisine tokat attığı için Fide Uyarlar´dan şikayetçi oldu. Fide Uyarlar, kendisinden uzak durması ve rahatsızlık vermemesi şartıyla Gökhan K. ile uzlaştı.
ZORLA EVİNE GİRİP, DÖVDÜ
Son olarak Gökhan K., 22 Mayıs günü yan daireden balkonuna geçip, Fide Uyarlar´ın evine zorla girdi. Genç kadın çığlık atarak yardım istese de sesini kimseye duyuramadı. Gökhan K. ise Uyarlar´ı dövdü, cinsel saldırıya kalkıştı. O anlar, Uyarlar´ın evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde Gökhan K. evden ayrılınca, Uyarlar elindeki görüntülerle polis merkezine giderek bir kez daha şikayetçi oldu.
Polis şikayet üzerine Gökhan K.´yi evine yaptığı baskında gözaltına aldı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından Gökhan K., adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-05-24 14:22:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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