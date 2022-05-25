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Adana'da 9 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirildi

İHA

Adana'da 9 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi 9 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 9 milyon 450 bin adet makaron, 970 paket sigara, 44 cep telefonu, 1 otomatik sigara doldurma makinesi, 3 bin adet doldurulmuş sigara, 12 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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