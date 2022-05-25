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İtiraf ettikleri cinayetin delili kemikler hayvanlara ait çıktı

DHA

İtiraf ettikleri cinayetin delili kemikler hayvanlara ait çıktı


Nuri PİR/ADANA,(DHA)ADANA'da 9 yıl önce Zeynep Söğüt'ü (22) öldürülüp, cesedini bavulda dere yatağına attıklarını emniyet ve savcılık ifadelerinde itiraf eden 3 şüpheli, yargılama sırasında valizdeki kemiklerin hayavana ait olduğu ortaya çıkınca ifadelerini değiştirip cinayeti kabul etmedi. Mahkeme heyeti, cinayet sanıkları Savaş Sanatma (40) ile Ersin Yalçınkaya'nın (46) tutukluluk halinin devamına, onlara yardım ettiği iddia edilen Nazlı Tuğlucan'ın (42), tahliyesine karar verdi. Dosyadaki kayıtlara ve olay değerlendirmelerine göre Zeynep Söğüt´ün öldürüldüğünün açık olduğunu aktaran Söğüt ailesinin avukatı Utku Uzun, "Sanıklar suçu işlediklerini kabul ettiler. Nereye gömdüklerine kadar söylediler. Bavuldaki kemikler bir hayvana ait çıktı tabii ki bu daha sonra sanıklar tarafından veya aileleri tarafından oraya yerleştirilmiş de olabilir" dedi.
Dokuz yıl önce birlikte yaşadığı sevgilisi Zeynep Söğüt´ten haber alamadığını öne süren taksici Savaş Sanatma, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Söğüt´ün ailesi de televizyon programlarına çıkarak, öldüğünde 22 yaşında olan ve eski eşinden iki çocuk sahibi kızlarından bir haber alamadıklarını anlattı. Söğüt´ün cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren polis, 2020 yılında dosyayı yeniden açtı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri yüzlerce güvenlik kamerası ve cep telefonu kaydı incelemesi yaptı. Polis elde edien bigliler doğrultusunda Savaş Sanatma, arkadaşı Ersin Yalçınkaya ve çiçekçilik yapan akrabası Nazlı Tuğlucan'ı cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. 
ERSİN BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Savaş Sanatma, emniyetteki ifadesinde,  ErsinYalçınkaya  ile Zeynep´in arkadaş olduklarını zaman zaman sert tartışmalar yaşadıklarını ileri sürdü. Sanatma, olay günü evlerinde Ersin´in, Zeynep´i boğarak öldürdüğünü cesedi valize yerleştirerek taksisinin bagajına koyduklarını, Nazlı Tuğlucan´ın otomobilinin öncülüğünde gittikleri Pozantı ilçesi Börücek Yaylası´nın yüksek yerlerinde dere yatağına attıklarını ileri sürdü.  Sanatma, Ersin'in, eski eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle Zeynep'i öldürdüğünü iddia etti.
ERSİN SUSMA HAKKINI KULLANDI
Ersin Yalçınkaya ise ilk ifadesinde cinayeti Savaş Sanatma´nın işlediğini, ardından yardım istemesi üzerine valize koydukları cesedi taksi ile Pozantı´ya götürerek dere yatağına attıklarını söyledi. Nazlı Tuğlucan  da ceset olduğunu bilmediği valizi Pozantı'da dereye attıkarını kabul edip, suçsuz olduğunu ileri sürdü. 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede de benzer ifade verince 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.
VALİZDEN HAYVAN KEMİKLERİ ÇIKTI
Bu arada, şüphelilerin cesedi attıklarını öne sürdüğü bölgede jandarma, polis ve kadavra köpekleriyle inceleme yapıldı. Belirtilen bölgede tespit edilen valizin içerisinde kemik parçaları bulundu. Yapılan analizde kemik parçalarının insana değil, bir hayvana ait olduğu belirlendi.
Sanatma, Yalçınkaya ve Tuğlucan hakkında `tasarlayarak öldürme´ suçundan açılan davanın ilk duruşması dün Adana 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Savaş Sanatma, Ersin Yalçınkaya ve Nazlı Tuğlucan ile şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılan Nazlı Tuğlucan, olay günü gördüğü valizin içerisinde insan cesedi olduğundan habersiz olduğunu savunarak beraatini ve tahliyesini istedi.
MAHKEMEDE İFADELERİ DEĞİŞTİRDİLER
Sanık Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya da emniyetteki ifadelerini işkence altında verdiklerini, hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını, cinayeti kendilerinin işlemediğini savundu. Sanıkların ifadelerini değiştirmelerine kızan mahkeme başkanı, olay günü elde edilen sanıkların cep telefonu kayıtları, güvenlik kamerası görüntülerini ve baz istasyonu sinyalleri sordu. Sanıklar, hatırlamadıklarını iddia etti. Sanık avukatları da Zeynep Söğüt'ün yaşıyor olabileceğini savundu.
NAZLI'YA TAHLİYE
Mahkeme heyeti, sanık Nazlı Tuğlucan'ın üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimali bulunduğundan adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
'MEZARINA BİLE KOYAMADIK'
Zeynep Söğüt´ün kardeşi Kübra Söğüt, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Nazlı Tuğlucan´ın tahliyesine tepki gösterdi. Söğüt, "Cinayet masasında Savaş Sanatma, Ersin Yalçınkaya ve Nazlı Tuğlucan tarafından öldürüldüğü ve Pozantı ilçesine götürüldüğü tespit edildi. Nazlı Tuğlucan'ın da tutuklu yargılanması gerekiyordu. Bu kabul edilemez. Ablamın cesedi bile yok. Kesin bir şey yaptılar. Bulamayacağımıza eminler ve serbest kalmak için çabalıyorlar. Serbest kalmak için ifadeyi değiştiriyorlar" diye konuştu.
'KEMİKLER AİLELERİ TARAFINDAN YERLEŞTİRİLMİŞ OLABİLİR'
Dosyadaki kayıtlara ve olay değerlendirmelerine göre Zeynep Söğüt´ün öldürüldüğünün açık olduğunu aktaran Söğüt ailesinin avukatı Utku Uzun ise  şöyle konuştu:
"Öldürüldü diyoruz, ceset her ne kadar bulunamasa da 2013 yılından bu yana savcılığın yaptığı tespitlerde Türkiye'deki tüm havalimanı firmalarına, tüm otobüs firmalarına, tüm bankalara, tapu müdürlüklerine ve emniyete yazılan yazılarda maktul Zeynep Söğüt'ün aktif ya da pasif hiçbir işlem yapmadığı tespit edilmiştir. Sanıklar emniyet ve savcılık ifadelerinde suçu işlediklerini kabul ettiler. Nereye gömdüklerine kadar söylediler. Bunun yanında bir bavul bulundu. Bavulun içindeki kemikler adli tıpa gittiğinde maktulle benzerlik göstermediği tespit edildi. Kemikler bir hayvana ait çıktı tabii ki bu daha sonra sanıklar tarafından veya aileleri tarafından oraya yerleştirilmiş de olabilir. Yargılama devam ettiği için şu öldürdü demiyoruz ama Savaş Sanatma veya Ersin Yalçınkaya'nın ikisinden birinin fail olması kuvvetle muhtemel. Bu noktada bizim adalete olan inancımız tam adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz. Temennimiz sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması ve kadın cinayetlerinin sona ermesi yönündedir. İnşallah bu son olur." (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2022-05-25 13:22:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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