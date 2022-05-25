Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura, meşalelerle son yolculuğuna uğurlandı

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Yusuf KANTARLI-Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura'yı taraftarlarlar meşalelerle son yolculuğuna uğurladı.

Uzun yıllar Adanaspor basketbol takımının başkanlığını yürüten, Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı 'Dede' namıyla tanınan Tevriz Dura, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dura´nın cenazesi, ilk olarak Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi´ndeki babaevine götürülerek helallik alındı. Dura için öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi´ndeki Adanaspor Kulübü binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Onlarca taraftarın katıldığı törende ayakta durmakta zorlanan Dura´nın yakınlarını taraftarlar sakinleştirdi. Dura için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Bazı taraftarlar Dura için meşale yakarken, bazıları ise tabuta güller döktü. Dura´nın cenazesi duaların ardından defnedilmek üzere Asri Mezarlığı´na götürüldü.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-05-25 16:04:33



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