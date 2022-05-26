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Sevgili hırsızlar tutuklandı Adana’da sevgililerin motosikletleri çalma anları saniye saniye görüntülendi

İHA

Sevgili hırsızlar tutuklandı Adana’da sevgililerin motosikletleri çalma anları saniye saniye görüntülendi

Adana’da 3 motosiklet çalan sevgili hırsızlar polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Sevgililerin motosikletleri çalma anları ise saniye saniye görüntülendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir ay içerisinde 3 kişinin motosikletlerinin çalındığını belirtip, şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin park halindeki motosikletleri düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra çaldığını, yanındaki kadın şüphelinin ise gözcülük yaptığını tespit etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan 17 kaydı olan Abdullah Ç. (32), gözcülük yapan sevgilisinin ise 7 suç kaydı bulunan Burcu P. (27) olduğunu belirledi. Şüpheli sevgililer, adreslerine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Evde ve bahçede yapılan aramalarda ise motosikletler bulunamadı. Emniyete götürülen şüphelilerden Burcu P.'nin ifadesinde, “Paraya ihtiyacımız vardı, çaldık. Sevgilim motosikletleri götürüp satıyordu. Paraları da paylaşıyorduk” dediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Ç. ile Burcu P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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