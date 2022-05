Karavancıların yeni rotası 'Kozan' Adana'nın kuzey ilçeleri Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli'yi de karavanları ile gezecek olan grup Kozan’ın doğasına hayran kaldı

Adana'nın doğası ve tarihiyle tanınmaya başlayan Kozan ilçesi, karavancıların da yeni rotası haline geldi.

Adana’da her yıl farklı rotalar ile tatil yapan bir grup karavancı Adana’nın kuzey ilçelerini rotalarına ekledi. Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerini de karavanları ile gezecek olan grup Kozan’ın doğasına hayran kaldı.

Eşi ile birlikte karavan gezisine katılan Kezban Dalmış, "Adana'da bir Adanalı olarak Kozan'a hiç gelmemişiz, görmemişiz. Karavanla Ege, Akdeniz’i hep gezdik. Bu kez deniz mevsimi başlamadan Kozan’ı bir görelim istedik. İnanılmaz bir manzara ve çok güzel. Belediye başkanının ilgisinden çok mutlu olduk. Bundan sonra baharda buradayız” dedi.

Fikret Dalmış ise "Adana'dan geliyoruz eşimle beraber. Aşağı yukarı 30 yıllık karavancıyız. Ama bu 30 yıldır bu bölgeye hiç gelmedik. Bu yıl Kozan tarafına geldik. Bundan sonra sık sık buraya gelmeyi planlıyoruz. Türkiye’de kendi gruplarımızda tanıtmayı da hedefliyoruz. Buraya altı karavan geldik. Feke, Saimbeyli bölgesine gideceğiz” diye konuştu.

Eşi ile birlikte Adana'dan Kozan’a gelen Can Gülbağlar da “Daha önce birkaç kez daha gelmiştik ama ilk defa bu kadar güzel olduğunu fark ettik. Bulunduğumuz yer itibariyle Kozan baraj yolunun kenarında muhteşem bir doğa var. Muhteşem manzaralar var. Havası da çok güzel. Tam bahar dönemi geçiş zamanı ve Adana'da göremediğiniz bir hava. Çok mutlu olduk. Belediye başkanı ziyaretinde karavan parkı sözü aldık. Herkesin burayı görmesini isterim ve bu havayı soluması gerekir diye düşünüyorum” dedi.

Sabrina Gülbağlar da Kozan’a ilk kez geldiğini ifade ederek, “Çok beğendim. Muhteşem bir kent. Öncelikle muhteşem bir manzaraya uyanıyorsunuz daha enerjik oluyorsunuz. Daha güzel bakıyorsunuz. Güzel baktığınız zaman her şeyi daha çabuk çözümlüyorsunuz. Gerçekten çok muhteşem bir yer” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.