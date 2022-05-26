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Fide Uyarlar: “Tutuklanmasaydı şimdi benim ölüm haberini yapıyor olacaktınız” Evinin bahçesinde tanışıp arkadaş olduğu, evlenme teklifini kabul etmeyince de şahıs tarafından günlerce alıkonulup işkence gördüğünü, tacize uğradığını öne süren Fide Uyarlar, “Bu şahıs tutuklanmasaydı, siz şimdi benim öldüğümün haberini yapıyor olurdunuz. Kadınlar susmasın, boyun eğmesin” dedi

İHA

Fide Uyarlar: “Tutuklanmasaydı şimdi benim ölüm haberini yapıyor olacaktınız” Evinin bahçesinde tanışıp arkadaş olduğu, evlenme teklifini kabul etmeyince de şahıs tarafından günlerce alıkonulup işkence gördüğünü, tacize uğradığını öne süren Fide Uyarlar, “Bu şahıs tutuklanmasaydı, siz şimdi benim öldüğümün haberini yapıyor olurdunuz. Kadınlar susmasın, boyun eğmesin” dedi

Evinin bahçesinde tanışıp arkadaş olduğu, evlenme teklifini kabul etmeyince de şahıs tarafından günlerce alıkonulup işkence gördüğünü, tacize uğradığını öne süren Fide Uyarlar, “Bu şahıs tutuklanmasaydı, siz şimdi benim öldüğümün haberini yapıyor olurdunuz. Kadınlar susmasın, boyun eğmesin” dedi.
İstanbul’da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana’ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken iddiaya göre Gökhan K. (45) ile tanışıp arkadaş oldu. Uyarlar'ın komşusu Gökhan K. arkadaşlığı ilerletip bir ay sonrada evlenme teklifinde bulundu. Ancak genç kadın bu teklifi kabul etmeyince sürekli rahatsız edip evine girip onu alıkoyup, darp edip işkence yaptı. Genç kadın asansörde bile tacizine, işkencesine maruz kaldı. Zanlı Gökhan K. Uyar'ların yan tarafındaki dairenin sahibi ile görüşüp onun yerine taşınmak için mücadele etti. Son olarak da zanlı; Uyarlar'ın evine balkondan girmiş ve kadını yine alıkoymuş, genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, “Konut dokunulmazlığının ihlali, alıkoyma, taciz, tehdit ve darptan” tutuklanmıştı.

Zanlının ifadesinde genç kadınla sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini kavga ettiklerini öne sürdüğü öğrenildi.
Fide Uyarlar, zanlının görsel medyanın gücü sayesinde tutuklandığını belirterek, “Bu kişi her zaman ki gibi ifadesi alınıp bırakılacaktı. Belki siz bu haberi yapmaya geldiğinizde ben ölmüş olabilirdim ve siz onun haberini yapıyor olabilirdiniz. Ben 11 aydır bu adamın elinden çekmediğim kalmadı. Bu adamla arkadaş olmuştum sadece. İyilikle de konuştum, her yolu denedim ama olmadı. Bu benim ayıbım değil, onun ayıbı sustukça daha çok tepeme çıktı. Ben kapıları açmayınca her yerden evime girmeye başladı. En son kapıyı sırf sussun diye açtım, her tarafım kırık içindeydi o ağrılardan dolayı her gün ağlıyorum” dedi.

Kadınların kesinlikle susmaması gerektiğini belirten Uyurlar şöyle devam etti: “Kadınlar sustukça daha çok üstlerine geliyorlar. Hiçbir şekilde korkmasınlar. Ben asla içeriye girmem diyordu, bak şuan içeridesin. Umarım hep içeride kalırsın, bir gün bile yatsan bu benim için yeter. Uzaklaştırma cezası olduğu halde evime gelip bana şantaj yaptı ve işkence etti. Bütün hayvan severlere sesleniyorum, bu üç köpek benim evladım. Bu üç köpeğimi öldürmekle ve kesmekle tehdit etti. Hayvanlar en zayıf noktam, dışarıda baktığım köpekleri de toplatacağını söyledi.”
Uyurlar, tutuklanmasına rağmen rahat uyuyamadığını çok korktuğunu anlatarak, “Gözümü kapattığım anda ağzımı kapattığını görüyorum ve hala geceleri uyuyamıyorum. Hayatımdan endişeliyim, ne yapıp yapmayacağını bilmiyorum, korkuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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