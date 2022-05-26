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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova Belediyesi, tenis eğitimlerine başlıyor

İHA

Çukurova Belediyesi, tenis eğitimlerine başlıyor

Çukurova Belediyesi, ücretsiz Yaz Tenis Okulları açıyor. 7 noktada bulunan kortlardaki tenis eğitimleri uzman antrenörler tarafından 715 yaş arası çocuklara açık olacak.
Adana Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan ve tenis antrenörleri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret ederek, Yaz Tenis Okullarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Feridun Açan, tenis sporunun Adana’da gelişmesinde Başkan Soner Çetin’in çabalarının çok önemli olduğunu belirterek, “Bizlere her zaman her türlü desteği sağladınız. Bunun için size çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de tenisin daha geniş kitlelerce tanıtılması ve yaygınlaşması için yaz tenis okulları açıyorsunuz. Adana teniste söz sahibi bir kent olduysa bunda sizin önemli katkılarınız var” dedi.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'de, yaz tenis okullarına çocukların büyük ilgi göstereceğine inandığını belirtti. Yaz tenis okullarında eğitim verecek antrenörlere teşekkür eden Başkan Soner Çetin, “Adana önemli tenisçiler yetiştirmiş bir kent. Bunda sizlerin büyük emeği var. Ayrıca Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü Başkanı Ali Refah Keskin’in de katkılarını unutmamak lazım. Adana tenis sporuna başarılı sporcular hediye etti. Daha da ileri gidecektir” şeklinde konuştu.
Başkan Soner Çetin, en az bir ay boyunca çocukların tenis eğitimi göreceği kursların 7 aynı noktadaki belediyeye ait tenis kortlarında verileceğini ve kurslara 715 yaş arası tüm çocukların başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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