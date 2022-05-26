Etiyopya’dan Abdioğulları’na yatırım çağrısı

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, Türkiye’nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş firmasına ülkesine yatırım yapma çağrısında bulundu.

Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud, beraberinde Etiyopya Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin ve bir heyetle geldiği Adana Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Abdioğulları firmasında yönetim kurulu üyesi ve Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü’den, üretimlerine ilişkin bilgi aldı.

400 bin metrekare alandaki 9 tesisle üretim yapan Abdioğulları A.Ş’nin faaliyetlerinden söz eden Salih Sütcü, “Polipropilen ve Polietilen hammaddeleri ile üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizi, ABCO markası ile ülkemizin dört bir yanında, pazarın ihtiyaçlarını karşılamak ile birlikte, FİLPA markamız ile de dünyada 4 kıtada 60’tan fazla ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktayız” dedi. Sütcü, 2020 yılında ABCOFARM markası ile tarım alanında üretim yaptıklarını ifade etti.

Salih Sütcü, 4 kıtada 60’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını bunlar arasında 10 kadar da Afrika ülkesinin bulunduğunu, Etiyopya’ya da daha öne birkaç ihracatlarının bulunduğunu, bunu geliştirebileceklerini ifade etti. Sütcü, Etiyopya’da çalıştıkları firmalarla ilgili bilgi paylaşımında da bulundu.

Endüstriyel, tarımsal, teknik tarım ve teknik tekstildeki üretimleriyle bölge ve ülke ekonomisine değer katan Abdioğlları tesislerini gezen Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud ise Etiyopya ile potansiyel işbirliği alanlarının başında tarımsal üretim ve tekstil geldiğini belirtti. Abdioğulları’nın ürettiği çimento torbaları ile tarım sektörüne yönelik yenilikçi ambalajları yakından inceleyen Büyükelçi, bunlara ülkesinde ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

Abdioğulları A.Ş firmasını Etiyopya’ya yatırım yapmaya davet eden Büyükelçi Adem Mohammed Mahmud, ülkesinde yatırım yapan girişimcilere sunulan imkanlar ve devlet destekleri hakkında da bilgi verildi.

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