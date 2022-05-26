Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı  

DHA

Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı  


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da jeofizik mühendisi Bülent Ateş (34), yakınları tarafından ofisinde ölü bulundu. Ateş'in mamasında siyanür bulunurken, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü´ne (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek ofiste inceleme yaptı.
Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Caddesi´ndeki F. Erçetin Apartmanı´nda meydana geldi. Jeofizik mühendisi Bülent Ateş´ten haber alamayan yakınları, apartmanın 2´nci katındaki ofisine gitti. İçeri giren yakınları, Ateş´i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Ateş´i ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Ateş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ofise giren polis ekipleri, masanın üzerinde siyanür olduğunu düşündükleri maddeyi tespit etti. Bunun üzerine ekipler, ofisin kapısını şeritle kapatıp, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Adrese gelen özel kıyafetli KBRN ekipleri binada ve çevresinde inceleme yaptı. Ateş´in kesin ölüm sebebinin otopsisinin ardından belirleneceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-05-26 13:06:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle KBNR ekipleri inceleme yaptı- Yeniden  
YEREL HABERLER Mühendis ölü bulundu; masasındaki siyanür nedeniyle ...
ATO Başkanı Acı: “Tahıl üretiminin teşvikini ciddi şekilde planlamak zorundayız”
YEREL HABERLER ATO Başkanı Acı: “Tahıl üretiminin teşvikini ciddi ...
Karalar: "Bu yıl gelirimiz borcumuzun üzerine çıkacak"
YEREL HABERLER Karalar: "Bu yıl gelirimiz borcumuzun üzerine ...
Etiyopya’dan Abdioğulları’na yatırım çağrısı
YEREL HABERLER Etiyopya’dan Abdioğulları’na yatırım çağrısı
Motosiklet hırsızı sevgililer yakalanıp, tutuklandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı sevgililer yakalanıp, tutuklandı
Çukurova Belediyesi, tenis eğitimlerine başlıyor
YEREL HABERLER Çukurova Belediyesi, tenis eğitimlerine başlıyor
Sanayinin liderleri açıklandı... Adana ilk 10'da Adana sıralamada, 104 üründe birinci, 102 üründe ikinci ve 95 üründe de üçüncü olarak toplamda 301 ürün ile 10. sırada yer aldı
YEREL HABERLER Sanayinin liderleri açıklandı... Adana ilk ...
Fide Uyarlar: “Tutuklanmasaydı şimdi benim ölüm haberini yapıyor olacaktınız” Evinin bahçesinde tanışıp arkadaş olduğu, evlenme teklifini kabul etmeyince de şahıs tarafından günlerce alıkonulup işkence gördüğünü, tacize uğradığını öne süren Fide Uyarlar, “Bu şahıs tutuklanmasaydı, siz şimdi benim öldüğümün haberini yapıyor olurdunuz. Kadınlar susmasın, boyun eğmesin” dedi
YEREL HABERLER Fide Uyarlar: “Tutuklanmasaydı şimdi benim ölüm ...
Karavancıların yeni rotası 'Kozan' Adana'nın kuzey ilçeleri Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli'yi de karavanları ile gezecek olan grup Kozan’ın doğasına hayran kaldı
YEREL HABERLER Karavancıların yeni rotası 'Kozan' Adana'nın kuzey ...
Turfanda karpuzun fiyatı değişmedi Tescilli Adana karpuzunda hasat coşkusu Karpuz, çiftçinin yüzünü güldürüyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl turist bolluğuyla birlikte karpuzun tüketiminin çok olacağını ve çiftçiyle tüccarın yüzünün karpuzdan güleceğini söyledi
YEREL HABERLER Turfanda karpuzun fiyatı değişmedi Tescilli Adana ...
Sevgili hırsızlar tutuklandı Adana’da sevgililerin motosikletleri çalma anları saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Sevgili hırsızlar tutuklandı Adana’da sevgililerin ...
Otomobil, dere yatağına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, dere yatağına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Uçurumdan düşen üniversiteli genci, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Uçurumdan düşen üniversiteli genci, itfaiye kurtardı
Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü
YEREL HABERLER Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan ...
Sait Karafırtınalar Adanaspor'dan ayrıldı
YEREL HABERLER Sait Karafırtınalar Adanaspor'dan ayrıldı
Pozantı’nın gurur ve onur günü coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Pozantı’nın gurur ve onur günü coşkuyla kutlandı
Sokakta yürüyen eşi ile yanındaki arkadaşını bacaklarından vurdu
YEREL HABERLER Sokakta yürüyen eşi ile yanındaki arkadaşını ...
Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurdu Adana’da bir kişi, karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı
YEREL HABERLER Karısını ve yanındaki erkeği sokak ortasında ...
Tevriz Dura toprağa verildi
YEREL HABERLER Tevriz Dura toprağa verildi
Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura, meşalelerle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura, ...
Kozan'ı kurtuluş heyecanı sardı
YEREL HABERLER Kozan'ı kurtuluş heyecanı sardı
İtiraf ettikleri cinayetin delili kemikler hayvanlara ait çıktı
YEREL HABERLER İtiraf ettikleri cinayetin delili kemikler hayvanlara ...
Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine kurduğu tuzak, sonu oldu
YEREL HABERLER Sahte sosyal medya hesabıyla kızının sevgilisine ...
Büyükşehir sivrisinek ve haşere ile mücadeleyi yoğunlaştırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir sivrisinek ve haşere ile mücadeleyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.