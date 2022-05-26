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Karalar: "Adana hak ettiği güzelliklere kavuşacak” "İnsan odaklı çalışıyoruz; parayı daha iyi kullanıyoruz"

İHA

Karalar: "Adana hak ettiği güzelliklere kavuşacak” "İnsan odaklı çalışıyoruz; parayı daha iyi kullanıyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentteki trafik sıkıntısını azaltmak için ciddi yol çalışmaları yaptıklarını altgeçitlerler yapacaklarını söyledi.
Başkan Karalar, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi’nde 10.200 metrekare alanda yürüyüş yolları, şelaleler, oyun ve spor alanlarıyla donatılan Karahan Sağlıkçılar Parkı'nın açılışını yaptı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in de katıldığı açılışta, sosyal demokrat belediyelerin parayı kullanırken çok dikkatli davrandığına dikkat çekerek, halkın ihtiyacı olan hizmetlerin bu şekilde verilebildiğini söyledi.
Sosyal Demokrat zihniyetin "önce insan" dediğini ifade eden Başkan Karalar, “Rantı düşünmeyen, insanı ve insan doğasını ön plana alan, çevreyi koruyan, iklim değişikliğiyle mücadele eden bir düşünceyi benimsiyoruz. Yeşil alanları bunun için artırıyoruz. İnsanımız daha temiz ve havadar alanlarda yaşasın diye yapıyoruz parkları. Sarıçam’da büyük iki parkın yapımını bitireceğiz ve 3’üncüsüne başlayacağız. Belediye Evleri, 100. Yıl ve Güzelyalı mahallelerinde biyolojik göletler ve parklar için harekete geçtik. İnşallah hepsini bitirmek bize nasip olacak” dedi.
Karahan Sağlıkçılar Parkı’nın bölgedeki bütün sitelerin ortak parkı olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Çocukların oyun oynadığı, oyun parkının, spor aletlerinin, yürüyüş parkurunun bulunduğu bir park. Pandemiden dolayı açamamıştık, bugüne nasip oldu. Pandemi döneminin kahramanları sağlıkçılar olduğu için parka Sağlıkçılar Parkı adını verdik. Bu dönemde canlarını hiçe sayarak çalıştılar ve şehitler de verdiler. Onları da rahmetle anıyorum” diye konuştu.
Borcu gelirinden 4 buçuk kat fazla olan bir belediye devraldıklarını da anlatan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti:
“İşimiz çok zordu ama buna rağmen en zor dönemlerimizde bile vatandaşımızın yanında olduk. Gerek pandemi döneminde, gerek ekonomik sorunların çoğaldığı zamanlarda vatandaşımıza destek verdik. Göreve geldiğimizde Büyükşehir’de 351 icra dosyası vardı. Mali disipline çok önem vererek bu dosyaların sayısını 14’e düşürdük. Daha da aşağıya çekeceğiz inşallah. Trafik sıkıntısını azaltmak için ciddi yol çalışmaları yapıyoruz. Altgeçitler yapacağız. Yüz milyonlarca lira maliyeti bulunan bu işleri yapabileceğimizi artık söyleyebiliyorum. Çünkü Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomisini giderek düzeltiyoruz. Trafik sorununun azaltılması için metronun ikinci hattının yapılması gerek. Henüz onaylanmadı ama onaylandığında 300 milyon liralık kredi alabilmemizi sağlayacak kredi notunu Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu’ndan aldık. BB notu bu açıdan bizim için çok önemli. Batmış bir belediyeden bu hale geldik. Yıl sonunda BB notumuz daha da iyi hale gelecek. Bu yıl, 5 yıl sonunda hedeflediğimiz noktaya şimdiden geldik. Bu yılın sonunda gelirimiz toplam borcumuzun üzerinde olacak. Gelirimiz 4 milyar liranın üzerine çıkacak, borcumuz da 4 milyar liranın altına düşecek. Böyle net tarihler ve rakamlar vermek kolay değil. Yapacağımız parkları, yolları, altgeçitleri, diğer hizmetleri açıklayabiliyorum artık. Bu Adana’nın kötü talihinin kırıldığı anlamına gelir. Adana bu ülkenin en önemli şehirlerinden birisidir ve markadır. Bizimle aynı nüfusta ya da nüfusu bizden daha az olan şehirlerin Maliye’den daha fazla pay almasını kabul etmek mümkün değil. Açın Adana’nın önünü. İktidar olduğumuzda bunu da başaracağız, Adana’nın hakkını geri alacağız. Sosyal Demokrat Belediyeler Türkiye’de öne çıkıyor ve çünkü biz iyi çalışıyoruz, insan odaklı çalışıyoruz; parayı daha iyi kullanıyoruz.”
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Karahan Sağlıkçılar Parkı’nın çok güzel olduğunu ifade ederek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti. Yeşil alan miktarını artırmayı amaçladıklarını belirten Çetin, yeni parkların açılışını da hep birlikte yapacaklarını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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