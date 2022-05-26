Adana'da orman yangını

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ADANA, (DHA)ADANA´nın Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi´nde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Salbaş Mahallesi´ndeki çalılık alanda saat 17.00'de bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-05-26 19:00:40



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