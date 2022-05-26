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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da orman yangını (2)

DHA

Adana'da orman yangını (2)


KONTROL ALTINA ALINDI
Adana´nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi´nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışması devam ederken, yangının ne kadar alanda etkili olduğu sabah yapılacak çalışma ile belirlenecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2022-05-26 22:16:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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