Adana'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Adana´nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi´nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışması devam ederken, yangının ne kadar alanda etkili olduğu sabah yapılacak çalışma ile belirlenecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-05-26 22:16:56



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