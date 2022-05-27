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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevinçleri yarıda kesip bayılan oyuncunun yanına koştular

İHA

Sevinçleri yarıda kesip bayılan oyuncunun yanına koştular

Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, TFF 3.Lig Play Off yarı final maçında Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor’u 31 mağlup etti. Karşılaşma sonunda Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor’dan bir oyuncu bayılınca Adana 01 Kadın Futbol Kulübü oyuncuları sevinçlerini yarıda bıraktı.
TFF Kadınlar 3. Lig’inde mücadele eden Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, TFF 2.Lig’e yükselmek için Play Off’ta mücadele ediyor. Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, Ankara’da oynadığı İstanbul Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor’u 31 mağlup etti.
Karşılaşma sonunda ise Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor’dan bir oyuncu bayıldı. Bu sırada sahada sevinç gösterisi yapan Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, sevincini yarıda kesti.
Kulüp Başkanı Ayfun Kaplan ise oyuncularını bayılan oyuncunun yanına götürüp ‘Geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.
Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor’da daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapıp Adana 01 Kadın Futbol Kulübü oyuncularına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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