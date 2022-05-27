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Kadınlar kooperatiflerle güçlenecek Kaleli: "Sadece kadını değil kadının ailesini de güçlendirmiş oluyoruz"

İHA

Kadınlar kooperatiflerle güçlenecek Kaleli: "Sadece kadını değil kadının ailesini de güçlendirmiş oluyoruz"

Kadın kooperatiflerini geliştirmek ve kadınlara teşvik edici ortam sağlamak amacıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’ çerçevesinde düzenlenen Adana Yerel Paydaş Toplantısı’nda kooperatiflerin kadınların istihdamında önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.
Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Nimet Kaleli, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü proje olduğunu belirterek, “Kadınların çok zor bir alanın içinde olduğunu biliyoruz. Hem kooperatif kurmak, hem kadın olmak, bir de bunu tarımda ve kırsalda başarıyor olabilmek inanılmaz büyük bir beceriyi gerektiriyor. Bu açıdan yürüteceğimiz bu projede biz sizin eliniz, ayağınız, kulağınız olacağız. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki tarım sektörü kadınların en çok istihdam yapıldığı bir sektör. Ülkemiz için tarım ne kadar stratejik bir alansa kadınlar için de o derece stratejik bir alan haline geldi. Kırsalda kadını güçlendirdiğimizde, sosyo ekonomik yönden olsun farklı alanlarda olsun, tarımın her aşamasında güçlendirdiğimizde aslında tarımı güçlendirmiş oluyoruz. Sadece kadını değil kadının ailesini güçlendirmiş oluyoruz” diye konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ise projede kadınların çalışma hayatında daha aktif ve etkin olması, ekonomik olarak güçlenmesi, istihdam ve üretkenliklerinin artması ile tecrübe ve özgüven kazanmalarının yer aldığını kaydetti. Hedefleri doğrultusunda kadınların özellikle üretim alanlarına daha fazla dahil olmalarını kolaylaştıran projelere odaklandıklarını belirten Ustaoğlu, “Kooperatifler bütün dünyada istihdamı artıran ekonomileri büyüten etkilere sahip. Birleşmiş Milletlerin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden 14’ünün gerçekleşmesinde kadın kooperatiflerinin etkili olduğunu gözlemliyoruz. Dünya genelinde 3 milyon kadın kooperatifi bulunuyor. 1 milyardan fazla kişi kooperatiflerin parçası durumunda. Ülkemiz de kooperatif sayıları bakımından İtalya ve İspanya’dan sonra Avrupa’da 3. sırada yer alıyor. Kooperatifler dünya genelinde 280 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Bu oran çalışan nüfusun yüzde 10’una tekabül ediyor. Ülkemizde de 85 bin kooperatifin 8 milyonu aşkın ortağı bulunuyor” dedi.
Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ise kadınların istihdam oranını yükseltecek, girişimcilik kapasitelerini arttıracak, tarımsal yeniliklere ve teknolojilere erişmelerini sağlayacak, bilgi düzeylerini yükseltecek projenin ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi 15 Eylül 2021 itibarıyla Adana’nın da içinde bulunduğu 30 pilot ilde başlatıldı. Proje ile kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi, mevcut kooperatiflere aktif katılımın sağlanması, kadınların kapasitelerini yükselterek kadın istihdamının artırılması amaçlanıyor. Proje ile halen faaliyetine devam eden kadın kooperatiflerinin güçlü yönleri belirlenerek diğer kooperatiflere örnek teşkil etmeleri sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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