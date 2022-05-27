Adana’da jakaranda coşkusu

Çukurova Belediyesi’nce bu yıl ilki gerçekleştirilen Jakaranda Kültür Sanat Festivali başladı.

Bu yıl ilki düzenlenen etkinlik festival yürüyüşü Turgut Özal Bulvarı Gökkuşağı Kavşağında start aldı. Yürüyüşte palyaço gösterileri, uzun bacak, dans gruplarının gösterileri, ateş şovları, sihirbazlar ve canlı heykel gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in de katıldığı yürüyüş Şehitler Bulvarı’nın Süleyman Demirel Bulvarı ile kesiştiği kavşaktaki konser alanında son buldu.

Konser öncesi konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2 yıldır süren pandemi sürecinin herkesi çok yorduğunu ve yıprattığını söyledi. Bu nedenle festivali iki yıldır ertelemek zorunda kaldıklarını anlatan Başkan Soner Çetin, “Ama artık bugün gerçekleştiriyoruz. Orhan Kemal’in deyimiyle bu bereketli topraklar çok değerli sanatçılar yetiştirmiştir. Adana’mızın tüm değerlerine sahip çıkıyoruz. Adana kültürün ve sanatın da başkenti olabilecek bir potansiyele sahiptir. Bizim içimizde var. Adanalı olmak bir ayrıcalıktır. Bugün yürüyüş ve konser yapıyoruz. 105 etkinlik var 6 noktada sanat çadırları var. 35 müzik grubu, 25 çok değerli sanatçılar var. Yani 4 gün boyunca Adana’mızın Çukurova’mızı kültür ve sanat etkinliklerine doyuracağız. Hiçbir şeyi kaçırmanızı istemiyorum” dedi.

Başkan Soner Çetin konuşmasına şöyle devam etti:

“Her şeyin ilki zordur. Biraz endişelerimiz vardı acaba nasıl olacak diye. Çünkü jakarandanın ne olduğunu bile bilmeyenler olabilir. Çok güzel görünümlü bir ağaç. Festivale bir sembol gerekiyordu biz de bunu tercih etti. 4 gün boyunca eğlencenin kültür ve sanatın tadını çıkarın istedik. Bugün bu kalabalığı görünce Adana’nın jakaranda Kültür Sanat Festivali’ne hazır olduğunu gördüm. Hepinize teşekkür ediyorum.”

Başkan Soner Çetin’in konuşmasının ardından davetlilerin de katılımı ile kurdele kesimi yapıldı. Ardından gerçekleşen Ceyhan Ertem konseri ile coşku doruğa ulaştı.

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