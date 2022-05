Etiyopya Ankara Büyükelçisi AOSB'de Mahmud: “Benim ülkemdeki imkanlar Türkiye’deki yatırımcılar için bir numaradır"

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, beraberinde Etiyopya Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin ve bir heyetle geldiği Adana Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, ülkesine yatırım yapmak isteyen yatırımcılara sunulan fırsatlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Etiyopya heyeti, AOSB’yi ziyaretinde Başkan Bekir Sütcü, Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Tosmur ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edildi. Başkan Sütcü, AOSB’nin Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden birisi olduğunu belirterek, sanayicilere sundukları imkanlar konusunda bilgi verdi.

Sütcü, genişleme alanlarıyla birlikte toplamda 25 milyon metrekarelik alana sahip olduklarını, yatırım yapmak isteyen sanayicinin ihtiyaç duyacağı alt ve üstyapı yatırımlarını dünya standartlarında sunduklarını, bölgede hali hazırda faaliyet gösteren 478 firmanın 32’sinin yüzde yüz yabancı sermayeli firmalar olduğunu bildirdi.

Bölgeye yatırımcı ilgisinin yoğun olduğunu, yüzde 100 doluluk seviyesinde bulunduklarını anlatan AOSB Başkanı Sütcü, Adana’nın 2.5 milyar doları geçen ihracatının yüzde 60’ının bölgeden gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 40.000 kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.

Başkan Sütcü, Etiyopya’yı bugüne kadar ziyaret etmemekle birlikte en kısa zamanda bunu gerçekleştirmek istediğini ancak, Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin’in de katkılarıyla bu ülke hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtti.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud ise, “Benim ülkemdeki yatırım imkanları Türkiye’deki yatırımcılar için bir numaradır. Bu fırsatları burada tanıtmak isityoruz. Belki çekinceleri vardır onları da konuşabiliriz. Biz doğru yere geldiğimizi düşünüyoruz” dedi.

“AOSB’deki yatırımcıları ülkemize de çekmek için neler yapmamız gerekir?” diyerek, bu konuda da AOSB yönetiminin görüşlerine başvuran Büyükelçi, Türkiye ve Etiyopya’nın her zaman dost ve kardeş ülkeler olduklarını Etiyopya yönetiminin üretime ve yatırımlara büyük önem verdiğini bildirdi. Büyükelçi, Etiyopya yatırım yapmanın avantajlarından da söz etti.



Yabancı yatırımcıya tek durak hizmet

Etiyopya Yatırım Ofisi Müdürü Lelise Neme de yabancı yatırımcılara tek durak ofisle hizmet verdiklerini, ülkelerinde 13’ü devlet yönetiminde, 17’si özel sektör tarafından yönetilen toplam 30 adet sanayi bölgesinin bulunduğunu, madencilik, tarım, elektronik ve enerjinin en çok değer verdikleri sektörler olduğunu belirterek, “Bizim önceliğimiz üretimdir” dedi.

Adana’daki sanayiciler ile teknoloji paylaşımı ve tecrübe paylaşımı istediklerini belirten Etiyopya Yatırım Ofisi Müdürü Lelise Neme, “Biz devlet yönetimindeki Yatırım dairesi olarak ülkemize yatırım yapmak isteyenler için ilk kapıyız. Biz Türkiye’den büyük yatırımlar bekliyoruz, büyük iş birliği istiyoruz. Bu her iki ülke için kesinlikle faydalıdır. Ülkemizdeki üretimle yatırımcılar rahatça Avrupa ülkelerine ihracat yapabilirler” dedi.

Neme, Etiyopya nüfusunun genç ve 120 milyon kişiyi aşkın olduğuna da vurgu yaparak, “Genç nüfus öğrenmeye odaklı. Elektrik fiyatlarımız diğer ülkelerden çok ucuz. Yatırımcılara tamamen altyapısı bitmiş yerleri veriyoruz. Bürokrasiyi azaltmak amacıyla hizmet noktası oluşturduk. Devletin bütün daireleri bir noktada ofiste toplayıp direk sanayi bölgesi içinde hizmet veriyor. Sizi Etiyopya’yı görmeye ve yatırım yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Konuk heyet, AOSB’de faaliyet gösteren firmaları da ziyaret ederek, üretimlerini yerinde inceleyip, görüşmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.