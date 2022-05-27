Etiyopya Ankara Büyükelçisi AOSB'de Mahmud: “Benim ülkemdeki imkanlar Türkiye’deki yatırımcılar için bir numaradır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Etiyopya Ankara Büyükelçisi AOSB'de Mahmud: “Benim ülkemdeki imkanlar Türkiye’deki yatırımcılar için bir numaradır"

İHA

Etiyopya Ankara Büyükelçisi AOSB'de Mahmud: “Benim ülkemdeki imkanlar Türkiye’deki yatırımcılar için bir numaradır"

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, beraberinde Etiyopya Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin ve bir heyetle geldiği Adana Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, ülkesine yatırım yapmak isteyen yatırımcılara sunulan fırsatlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Etiyopya heyeti, AOSB’yi ziyaretinde Başkan Bekir Sütcü, Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Tosmur ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edildi. Başkan Sütcü, AOSB’nin Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden birisi olduğunu belirterek, sanayicilere sundukları imkanlar konusunda bilgi verdi.
Sütcü, genişleme alanlarıyla birlikte toplamda 25 milyon metrekarelik alana sahip olduklarını, yatırım yapmak isteyen sanayicinin ihtiyaç duyacağı alt ve üstyapı yatırımlarını dünya standartlarında sunduklarını, bölgede hali hazırda faaliyet gösteren 478 firmanın 32’sinin yüzde yüz yabancı sermayeli firmalar olduğunu bildirdi.
Bölgeye yatırımcı ilgisinin yoğun olduğunu, yüzde 100 doluluk seviyesinde bulunduklarını anlatan AOSB Başkanı Sütcü, Adana’nın 2.5 milyar doları geçen ihracatının yüzde 60’ının bölgeden gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 40.000 kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.
Başkan Sütcü, Etiyopya’yı bugüne kadar ziyaret etmemekle birlikte en kısa zamanda bunu gerçekleştirmek istediğini ancak, Adana Fahri Konsolosu Yusuf Can Dağtekin’in de katkılarıyla bu ülke hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtti.
Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud ise, “Benim ülkemdeki yatırım imkanları Türkiye’deki yatırımcılar için bir numaradır. Bu fırsatları burada tanıtmak isityoruz. Belki çekinceleri vardır onları da konuşabiliriz. Biz doğru yere geldiğimizi düşünüyoruz” dedi.
“AOSB’deki yatırımcıları ülkemize de çekmek için neler yapmamız gerekir?” diyerek, bu konuda da AOSB yönetiminin görüşlerine başvuran Büyükelçi, Türkiye ve Etiyopya’nın her zaman dost ve kardeş ülkeler olduklarını Etiyopya yönetiminin üretime ve yatırımlara büyük önem verdiğini bildirdi. Büyükelçi, Etiyopya yatırım yapmanın avantajlarından da söz etti.

Yabancı yatırımcıya tek durak hizmet
Etiyopya Yatırım Ofisi Müdürü Lelise Neme de yabancı yatırımcılara tek durak ofisle hizmet verdiklerini, ülkelerinde 13’ü devlet yönetiminde, 17’si özel sektör tarafından yönetilen toplam 30 adet sanayi bölgesinin bulunduğunu, madencilik, tarım, elektronik ve enerjinin en çok değer verdikleri sektörler olduğunu belirterek, “Bizim önceliğimiz üretimdir” dedi.
Adana’daki sanayiciler ile teknoloji paylaşımı ve tecrübe paylaşımı istediklerini belirten Etiyopya Yatırım Ofisi Müdürü Lelise Neme, “Biz devlet yönetimindeki Yatırım dairesi olarak ülkemize yatırım yapmak isteyenler için ilk kapıyız. Biz Türkiye’den büyük yatırımlar bekliyoruz, büyük iş birliği istiyoruz. Bu her iki ülke için kesinlikle faydalıdır. Ülkemizdeki üretimle yatırımcılar rahatça Avrupa ülkelerine ihracat yapabilirler” dedi.
Neme, Etiyopya nüfusunun genç ve 120 milyon kişiyi aşkın olduğuna da vurgu yaparak, “Genç nüfus öğrenmeye odaklı. Elektrik fiyatlarımız diğer ülkelerden çok ucuz. Yatırımcılara tamamen altyapısı bitmiş yerleri veriyoruz. Bürokrasiyi azaltmak amacıyla hizmet noktası oluşturduk. Devletin bütün daireleri bir noktada ofiste toplayıp direk sanayi bölgesi içinde hizmet veriyor. Sizi Etiyopya’yı görmeye ve yatırım yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Konuk heyet, AOSB’de faaliyet gösteren firmaları da ziyaret ederek, üretimlerini yerinde inceleyip, görüşmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana’da jakaranda coşkusu
YEREL HABERLER Adana’da jakaranda coşkusu
Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi Adana’da parklar bomboş kaldı Gölgede serinleyen emekli vatandaş: "Bizler yaylacıyız. Burada kalanlara çok üzülüyorum"
YEREL HABERLER Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi Adana’da ...
Köpek satış ilanıyla dolandırıcılık şebekesine ikinci operasyon: 21 gözaltı
YEREL HABERLER Köpek satış ilanıyla dolandırıcılık şebekesine ikinci ...
Adana’da “Pati 2” operasyonu Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, internet üzerinden köpek satıyor gibi gösterip vatandaşları dolandıranlara yönelik yaptığı “Pati 2” operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana’da “Pati 2” operasyonu Adana Emniyet Müdürlüğü ...
Kadınlar kooperatiflerle güçlenecek Kaleli: "Sadece kadını değil kadının ailesini de güçlendirmiş oluyoruz"
YEREL HABERLER Kadınlar kooperatiflerle güçlenecek Kaleli: "Sadece ...
Ceyhan-Osmanpazarı kardeş şehir oldu
YEREL HABERLER Ceyhan-Osmanpazarı kardeş şehir oldu
Sokakta Elif ve patronunu silahla yaralayan oyuncu saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER Sokakta Elif ve patronunu silahla yaralayan oyuncu ...
'Müsilaj' operasyonu kapsamında Adana'da 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER 'Müsilaj' operasyonu kapsamında Adana'da 4 kişiye ...
Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL kaldı Nafaka mağduru emekli adam, ödediği tutarın düzenlenmesi için destek bekliyor Memur emeklisi Abtullah Akçin: “Devlet büyüklerinden yardım istiyorum”
YEREL HABERLER Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL ...
Sevinçleri yarıda kesip bayılan oyuncunun yanına koştular
YEREL HABERLER Sevinçleri yarıda kesip bayılan oyuncunun yanına ...
Okulda açık hava sinema keyfi
YEREL HABERLER Okulda açık hava sinema keyfi
Kadını sokak ortasında vuran kişi dizi oyuncusu çıktı Adana’da bir kadını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan "Sıfır Bir" dizisinin oyuncusu Mahmut Ç. tutuklandı
YEREL HABERLER Kadını sokak ortasında vuran kişi dizi oyuncusu ...
Müsilaj operasyonda Adana’da 4 gözaltı
YEREL HABERLER Müsilaj operasyonda Adana’da 4 gözaltı
Böbrek taşı hastalarına konforlu hizmet
YEREL HABERLER Böbrek taşı hastalarına konforlu hizmet
Elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, öldü
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya ...
Ceyhan’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Ceyhan’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü
Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek intihar etti Adana’da jeofizik mühendisinin iş yerine AFAD ekipleri, nükleer ve kimyasal koruyucu kıyafet giyerek girip, ölçüm yaptıktan sonra polis inceleme yapabildi
YEREL HABERLER Mühendis internetten siyanür alıp kahveyle içerek ...
Adana'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Adana'da orman yangını (2)
Adana’da orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Adana’da orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da orman yangını
YEREL HABERLER Adana'da orman yangını
Adana'da karpuz hasadı başladı
YEREL HABERLER Adana'da karpuz hasadı başladı
4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)
YEREL HABERLER 4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman ...
Karalar: "Adana hak ettiği güzelliklere kavuşacak” "İnsan odaklı çalışıyoruz; parayı daha iyi kullanıyoruz"
YEREL HABERLER Karalar: "Adana hak ettiği güzelliklere ...
Misis'te 10 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor "Ölümsüzlük Şehri Misis" projesi kapsamında bahar kazıları başladı
YEREL HABERLER Misis'te 10 bin yıllık tarih gün yüzüne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.