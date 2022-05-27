Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı

Can ÇELİKYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da kent merkezinde termometreler 39 dereceyi gösterdi. Serinlemek isteyen vatandaşlar parklara giderek ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.
Mayıs ayının son haftasında Adana´da hava sıcaklıkları arttı. Termometreler öğle saatlerinde 39 dereceyi gösterdi. Sıcak hava dalgası ve nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık artarken gün içinde derecelerin 40´ın üzerine çıkması bekleniyor. Kavurucu sıcaklara alışkın Adanalılar ise park ve yeşil alanlara akın etti. Ağaç gölgelerinde serinleyenlerin yanı sıra çocuklar da parklarda eğlendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün son verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki 5 gün kentte bu düzeyde devam etmesi bekleniyor.
Parkta çocuklarıyla vakit geçiren Candan Yel, Adana´da doğup büyüdüğünü, bundan dolayı aşırı sıcaklara alışkın olduğunu belirterek, "Şu an böyleyse ilerisini düşünemiyorum. Çok sıcak olduğu bir gerçek. Bunaldığımızda parklara gidiyoruz. Çoğu zaman evde klimalı ortamda vakit geçiriyoruz. Adana´yı da sıcağını da seviyorum" dedi.
Bisikletiyle dolaşan İbrahim Uyar ise sıcaktan rahatsız olan insanları anlamadığını söyleyerek, "Kış olunca `çok soğuk´ diyorlar. Yaz olunca sıcaktan şikayet ediyorlar. Oysa sıcak da soğuk da bizim için. Sıcaklar sayesinde meyve, sebze yetişiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-05-27 15:08:20
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