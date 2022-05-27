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Adana'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Adana'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı


Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü Erkunt Gözüağca (37), kayalara çarparak durabildi. Kazada sürücünün yanında bulunan amcası Fikri Gözüağca (68) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Salmanlı Mahallesi Çatalçeşme mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Kozan´dan Ergenuşağı Mahallesi istikametine seyir halinde olan Erkunt Gözüağca yönetimindeki 01AEZ 290 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan kayalara çarparak durabildi. Kazada araç şoförü Gözüağca ve yanında bulunan amcası Fikri Gözüağca yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları müdahalenin ardından  ambulansla Kozan Devle Hastanesi acil servisine kaldırdı. Burada durumu ağır olan Fikri Gözüağca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Gözüağca´nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2022-05-27 20:18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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