Adana'da yanan orman küllerinden yeniden doğdu Adana'da yanarak küle döndükten sonra yeşillendirilen 2 bin 800 hektarlık orman alanı dron ile görüntülendi 4 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan yeşillendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da yanan orman küllerinden yeniden doğdu Adana'da yanarak küle döndükten sonra yeşillendirilen 2 bin 800 hektarlık orman alanı dron ile görüntülendi 4 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan yeşillendirildi

İHA

Adana'da yanan orman küllerinden yeniden doğdu Adana'da yanarak küle döndükten sonra yeşillendirilen 2 bin 800 hektarlık orman alanı dron ile görüntülendi 4 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan yeşillendirildi

Adana’nın Kozan ilçesinde iki yıl önce çıkan orman yangınıyla 2 bin 800 hektar alanın küle döndüğü Kuyubeli bölgesinde 2 yaşına gelen fidanlar ve serpilen tohumlar adeta küle dönen bölgeyi yeniden yeşile bürüdü.
23 Ağustos 2020’de çıkan orman yangınıyla ve 7 köy tahliye edilmiş, 12 ev yanmış, doğa ile birlikte hayvanlar da yok olmuştu. Söz konusu Kuyubeli bölgesinde yeşeren 2 bin 800 hektar ormanlık arazi umutları da yeşertti.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl Milli Ağaçlandırma Gününde binlerce fidanın ve kızılçam tohumunun serpildiği Kuyubeli, Minnetli, Karahamzalı, Eskimantaş, Çürüklü, Acarmantaş, Boztahta mahallelerinde yapılan yeniden orman yeşermesi çalışmalarının ardından yanan orman 2 yıl sonra yeniden hayata döndü.

“4 bin futbol sahası büyüklüğündeki saha yeniden yeşerdi”
Havadan görüntülenen yanan alanların yeniden yeşerdiği sahalar geleceğe umut oldu. Yanan sahada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Orman Mühendisleri Odası Akdeniz Şube Başkanı Şensu Küçükateş, "2020 yılında 7 köyümüze etki eden ve Kuyubeli’nden başlayarak çıkan orman yangınında 2 bin 800 hektar alan bu da yaklaşık 4 bin futbol sahası büyüklüğündeki sahamız yandı. Bunlardan yaklaşık 800 hektar civarındaki kısmı teras dediğimiz sistemler yapılarak fidan dikimi gerçekleştirildi. 2 bin hektarlık kısmı da doğal yolla tohum atarak kızılçamın doğasına fizyolojisinde olarak doğada tohum saçarak yeşertildi. Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatı tarafından yeniden gençleştirme çalışmaları tamamlanarak, tamamından genç ormanı oluşturmuş durumdayız. Meyve fidanları özellikle tarla ile orman arasındaki blok içerisinde vatandaşların kendi tarlalarına dikmelerine müsaade ettik. Bunun yanında Orman Genel Müdürlüğü zaten gelir getirici tür dediğimiz badem, ceviz, harnup bu tür orman ağacı sayılan meyvelerin dikimine müsaade ediyor” dedi.
Yanan alanların her karışının yeniden yeşertildiğini ve asla taviz verilmediğini kaydeden Küçükateş, “Kesinlikle böyle bir şey söz konusu olamaz. Anayasamızın yanan ormanlarla ilgili maddesi gereğince yanan ormanlar yılı içerisinde ağaçlandırma yapılır. Kozan’da 2020 ve 2021 yılında çıkan bütün ormanlık sahaların tamamı yanan ağaçlar boşaltılarak gerek fidan dikimi gerek tohum ekimi yapılarak bütün saha ormana kazandırılmıştır” diye konuştu.

“Bir kibritle yanan ormanı biz gözyaşlarımızla engelleyemiyoruz”
Bir kızılçam ormanının 4050 senede büyük tam orman olduğunu aktaran Şensu Küçükateş, “Sahada yeniden yeşeren biri bir, biri iki yaşında olan fidanlarımız küçük ama yeniden yeşermekte. Tam büyüme yeşerme olabilmesi, ekosistemin döngüsünü tamamlayabilmesi için orada yeniden hayvansal ve bitkisel döngünün sağlanabilmesi için zaman gerekmekte. Bunun için 'Bir kibritle yanan ormanı biz gözyaşlarımızla engelleyemiyoruz' diyoruz, oradaki hayvanların tekrar gelip oradaki bitkilerin tekrar yeniden oluşması yıllar almakta” ifadelerini kullandı.

"Ormanlar vatanımız ve vatan savunmasını istiyoruz"
Kızılçam yerine zeytin ağacı ekilmesi polemiklerini de açıklığa kavuşturan Şensu Küçükateş, “Hani doğada olmayan bir şeyi getirip de o fidanı veya türü orada denediğimiz zaman zaten doğa buna karşı koyar. Onu reddeder ve uzun yıllar geçtikten sonra doğa onu oradan siler. Buraları zeytin olarak dikmek veya başka bir şey olarak değerlendirmek ormanın doğasına aykırı. Buradan elde edilen havanın bir maddi karşılığı yok. Bizim bu ormanları muhafaza etmemiz gerekiyor. Burada biz bir ekosistemi, yeniden ormanı koruma çalışmalarını doğanın müsaade etmesiyle ve milyonlarca yıldır burada yaşayan türlerle yapmak zorundayız. Kutup ayısını getirip, çölde yetiştiremezsiniz. Bunun için de kamuoyunu bilinçlendirmek lazım. Benim kamuoyuna diyeceğim şudur; Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı ve orman mühendisleri ilim ve fen bakımından eğitimini almış kamuoyuna gerçekten sağlıklı bilgiler veren insanlardan kamuoyunun bilgilenmesini istiyoruz. Onun için biz kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Biz sadece ormanlar vatanımız ve vatan savunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atık kağıt kamyonetinden 2 kilo metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER Atık kağıt kamyonetinden 2 kilo metamfetamin çıktı
Adana'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Pozantı’da kurtuluş konseri
YEREL HABERLER Pozantı’da kurtuluş konseri
Ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi
YEREL HABERLER Ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi
Sunar'dan enflasyonla mücadeleye katkı "Birlikten Berekete, Sunar’dan Memlekete"
YEREL HABERLER Sunar'dan enflasyonla mücadeleye katkı "Birlikten ...
Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı
YEREL HABERLER Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı
Türk jeneratör ihracatçılarının gözü Kuzey Afrika pazarında
YEREL HABERLER Türk jeneratör ihracatçılarının gözü Kuzey Afrika ...
Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi
YEREL HABERLER Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi
Etiyopya Ankara Büyükelçisi AOSB'de Mahmud: “Benim ülkemdeki imkanlar Türkiye’deki yatırımcılar için bir numaradır"
YEREL HABERLER Etiyopya Ankara Büyükelçisi AOSB'de Mahmud: “Benim ...
Adana’da jakaranda coşkusu
YEREL HABERLER Adana’da jakaranda coşkusu
Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi Adana’da parklar bomboş kaldı Gölgede serinleyen emekli vatandaş: "Bizler yaylacıyız. Burada kalanlara çok üzülüyorum"
YEREL HABERLER Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi Adana’da ...
Köpek satış ilanıyla dolandırıcılık şebekesine ikinci operasyon: 21 gözaltı
YEREL HABERLER Köpek satış ilanıyla dolandırıcılık şebekesine ikinci ...
Adana’da “Pati 2” operasyonu Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, internet üzerinden köpek satıyor gibi gösterip vatandaşları dolandıranlara yönelik yaptığı “Pati 2” operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana’da “Pati 2” operasyonu Adana Emniyet Müdürlüğü ...
Kadınlar kooperatiflerle güçlenecek Kaleli: "Sadece kadını değil kadının ailesini de güçlendirmiş oluyoruz"
YEREL HABERLER Kadınlar kooperatiflerle güçlenecek Kaleli: "Sadece ...
Ceyhan-Osmanpazarı kardeş şehir oldu
YEREL HABERLER Ceyhan-Osmanpazarı kardeş şehir oldu
Sokakta Elif ve patronunu silahla yaralayan oyuncu saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER Sokakta Elif ve patronunu silahla yaralayan oyuncu ...
'Müsilaj' operasyonu kapsamında Adana'da 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER 'Müsilaj' operasyonu kapsamında Adana'da 4 kişiye ...
Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL kaldı Nafaka mağduru emekli adam, ödediği tutarın düzenlenmesi için destek bekliyor Memur emeklisi Abtullah Akçin: “Devlet büyüklerinden yardım istiyorum”
YEREL HABERLER Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL ...
Sevinçleri yarıda kesip bayılan oyuncunun yanına koştular
YEREL HABERLER Sevinçleri yarıda kesip bayılan oyuncunun yanına ...
Okulda açık hava sinema keyfi
YEREL HABERLER Okulda açık hava sinema keyfi
Kadını sokak ortasında vuran kişi dizi oyuncusu çıktı Adana’da bir kadını ve yanındaki erkeği sokak ortasında vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan "Sıfır Bir" dizisinin oyuncusu Mahmut Ç. tutuklandı
YEREL HABERLER Kadını sokak ortasında vuran kişi dizi oyuncusu ...
Müsilaj operasyonda Adana’da 4 gözaltı
YEREL HABERLER Müsilaj operasyonda Adana’da 4 gözaltı
Böbrek taşı hastalarına konforlu hizmet
YEREL HABERLER Böbrek taşı hastalarına konforlu hizmet
Elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, öldü
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.