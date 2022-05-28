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Müsilaj operasyonu şüphelisi, 'Cumhurbaşkanı danışmanıyım' yalanıyla 3 milyon lira dolandırmış

DHA

Müsilaj operasyonu şüphelisi, 'Cumhurbaşkanı danışmanıyım' yalanıyla 3 milyon lira dolandırmış


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)-EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik düzenlen 'Müsilaj' adı verilen operasyon kapsamında Adana'da gözaltına alınan Aslı A.'nın (42) kendisini Cumhurbaşkanı danışmanı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Aslı A. ile birlikte gözaltına alınan Fatih A.´nın (48), ağlarına düşürdükleri 30´dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı.
Türkiye'de sahil şeridindeki şehirlerdeki mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik, 16 ilde düzenlenen ve 'Müsilaj' adı verilen operasyon kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen eski ilaç mümessili Aslı A., Fatih A., Mehmet K. ve Soner T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda adli evrakla dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
`HAKİM VE SAVCILAR BENİM ÖĞRENCİM´ YALANI
Operasyonun ardından şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Aslı A.´nın, kendisini Cumhurbaşkanı danışmanı olarak tanıttığı, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan kişileri, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde FETÖ soruşturmalarından sorumluyum. Bu görevle gönderildim. Sizi tahliye ya da beraat ettirebilirim. Adliyede görevli hakim ve savcılar benim öğrencim. Onların atamalarını ben yaptırıyorum" diyerek ağına düşürdüğü öne sürüldü. Şüphelinin bu yöntemle çok sayıda kişiden para aldığı, tahliye edilenlere bunu kendisinin yaptırdığını söylediği, tutuklu kalanların yakınlarıyla ise irtibatını kestiği iddia edildi.
DOKTOR, AVUKAT VE İŞ İNSANLARINI DOLANDIRMIŞLAR
Şüpheli Fatih A.´nın ise kendisinin Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı´nda (JİTEM) yarbay olarak görev yaptığını söyleyerek, ağlarına düşürdükleri kişilerin güvenini kazandığı belirtildi. Şüphelilerin dolandırıcılık için gittiği illerde lüks bir ev kiralayıp, iş insanları, doktorlar ve avukatlarla görüştükleri, Aslı A.'nın bu kişilere, "Ben Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde ekonomi danışmanıyım. Yatırım için paranızı bana verin, borsada değerlendireyim" dediği iddia edildi.
DİKSİYON EĞİTİMİ ALMIŞ
Aslı A.´nın, dolandıracağı kişiler ve meslekleri hakkında bilgi edindiği, daha önce diksiyon eğitimi aldığı ve mağdurları giyimi ile etkilediği öne sürüldü. Şüphelilerin, bu yöntemle 30´dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları, deşifre olunca il değiştirdikleri ve ortadan kayboldukları kaydedildi. Ayrıca Fatih A.´nın, deşifre oldukları mağdurları "Aslı beni de dolandırdı. Paramı alabilmek için yanındayım. Sizin paranızı da kurtarabilirim" diyerek oyaladığı iddia edildi.
Aslı A.´nın, dolandırıcılık ve FETÖ üyeliği suçundan kaydı olduğu, ilk ifadesinde ise Cumhurbaşkanı danışmanı olduğunu söylediği öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-05-28 11:23:26

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