Kozan’da orman yangını

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Adana’nın Kozan ilçesi Akdam mahallesi, Karapınar mevkiin de saat 21.30 sularında henüz nedeni bilinmeyen şekilde orman yangını çıktı.

İlk belirlemelere göre iki ayrı noktadan çıktığı iddia edilen orman yangınına Kozan orman işletme müdürlüğü yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor. Orman yangınına müdahale için yakın ilçelerden de ekipler destek veriyor.

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