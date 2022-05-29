Kozan'da orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde 6 ayrı noktadan çıktığı tespit edilen orman yangını ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.



Akdam Mahallesi Karapınar mevkiinde çıkan orman yangını Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen destek ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahale ile kısa sürede çembere alındı. Orman yangını söndürme ekipleri Karapınar Mahallesi'nde orman yangınına müdahale ederken, yangının geçen yıl yine aynı günde Akdam bölgesinde çıkması dikkat çekti.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangında ilk belirlemelere göre 6 ayrı noktadan yangının çıktığı ve yaklaşık bir hektar alanın etkilendiği belirlenerek, jandarma ekipleri yanına sebep olan kişi ya da kişileri arıyor.

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