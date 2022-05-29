Kozan'da orman yangını kontrol altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozan'da orman yangını kontrol altına alındı

İHA

Kozan'da orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde 6 ayrı noktadan çıktığı tespit edilen orman yangını ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Akdam Mahallesi Karapınar mevkiinde çıkan orman yangını Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen destek ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahale ile kısa sürede çembere alındı. Orman yangını söndürme ekipleri Karapınar Mahallesi'nde orman yangınına müdahale ederken, yangının geçen yıl yine aynı günde Akdam bölgesinde çıkması dikkat çekti.
Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangında ilk belirlemelere göre 6 ayrı noktadan yangının çıktığı ve yaklaşık bir hektar alanın etkilendiği belirlenerek, jandarma ekipleri yanına sebep olan kişi ya da kişileri arıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kozan´da 6 noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kozan´da 6 noktada çıkan orman yangını kontrol altına ...
Kozan’da orman yangını
YEREL HABERLER Kozan’da orman yangını
Kozan’da trafik kazası: 2’si çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Kozan’da trafik kazası: 2’si çocuk 3 yaralı
Onlara sıcak işlemiyor, 90 derecede zorlu mesai Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Adana’da, kebapçıların 90 derecede zorlu mesaisi Kebapçı Yaşar Aydın: “Kışın çok güzel ama yazın yanıyoruz”
YEREL HABERLER Onlara sıcak işlemiyor, 90 derecede zorlu ...
Müsilaj operasyonu şüphelisi, 'Cumhurbaşkanı danışmanıyım' yalanıyla 3 milyon lira dolandırmış
YEREL HABERLER Müsilaj operasyonu şüphelisi, 'Cumhurbaşkanı ...
“Hollywood” filmi Adana’da gerçek oldu Adana polisi, kendisini Ankara’da bir kamu kurumun basın danışmanı, savcı, avukat, doktor ve ekonomist olarak tanıtarak vatandaşları 3 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 1 kadın ve 3 erkeği gözaltına aldı. Kadının dolandırıcılık yöntemi Hollywood yapımı “Sıkıysa Yakala” filmini akıllara getirdi
YEREL HABERLER “Hollywood” filmi Adana’da gerçek oldu Adana polisi, ...
Genç ressamlar, ilk sergilerini tarihi konakta açtı Minik ressamların sanat eserleri katılımcılardan tam not aldı
YEREL HABERLER Genç ressamlar, ilk sergilerini tarihi konakta ...
Atık kağıt kamyonetinden 2 kilo metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER Atık kağıt kamyonetinden 2 kilo metamfetamin çıktı
Adana'da yanan orman küllerinden yeniden doğdu Adana'da yanarak küle döndükten sonra yeşillendirilen 2 bin 800 hektarlık orman alanı dron ile görüntülendi 4 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan yeşillendirildi
YEREL HABERLER Adana'da yanan orman küllerinden yeniden ...
Adana'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Pozantı’da kurtuluş konseri
YEREL HABERLER Pozantı’da kurtuluş konseri
Ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi
YEREL HABERLER Ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi
Sunar'dan enflasyonla mücadeleye katkı "Birlikten Berekete, Sunar’dan Memlekete"
YEREL HABERLER Sunar'dan enflasyonla mücadeleye katkı "Birlikten ...
Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı
YEREL HABERLER Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı
Türk jeneratör ihracatçılarının gözü Kuzey Afrika pazarında
YEREL HABERLER Türk jeneratör ihracatçılarının gözü Kuzey Afrika ...
Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi
YEREL HABERLER Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi
Etiyopya Ankara Büyükelçisi AOSB'de Mahmud: “Benim ülkemdeki imkanlar Türkiye’deki yatırımcılar için bir numaradır"
YEREL HABERLER Etiyopya Ankara Büyükelçisi AOSB'de Mahmud: “Benim ...
Adana’da jakaranda coşkusu
YEREL HABERLER Adana’da jakaranda coşkusu
Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi Adana’da parklar bomboş kaldı Gölgede serinleyen emekli vatandaş: "Bizler yaylacıyız. Burada kalanlara çok üzülüyorum"
YEREL HABERLER Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi Adana’da ...
Köpek satış ilanıyla dolandırıcılık şebekesine ikinci operasyon: 21 gözaltı
YEREL HABERLER Köpek satış ilanıyla dolandırıcılık şebekesine ikinci ...
Adana’da “Pati 2” operasyonu Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, internet üzerinden köpek satıyor gibi gösterip vatandaşları dolandıranlara yönelik yaptığı “Pati 2” operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana’da “Pati 2” operasyonu Adana Emniyet Müdürlüğü ...
Kadınlar kooperatiflerle güçlenecek Kaleli: "Sadece kadını değil kadının ailesini de güçlendirmiş oluyoruz"
YEREL HABERLER Kadınlar kooperatiflerle güçlenecek Kaleli: "Sadece ...
Ceyhan-Osmanpazarı kardeş şehir oldu
YEREL HABERLER Ceyhan-Osmanpazarı kardeş şehir oldu
Sokakta Elif ve patronunu silahla yaralayan oyuncu saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER Sokakta Elif ve patronunu silahla yaralayan oyuncu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.