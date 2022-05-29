Çukurova Güzelyalı THM Korosu'ndan konser

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Muhtarlığınca desteklenen Türk Halk Müziği konseri verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda verilen konserin sunuculuğunu THM sanatçısı Fatma Akyüz Güher üstlenirken, iki bölümden oluşan konserin koro şefliğini ise Okay Şenel yaptı.

Konserin icrasında bağlamada İbrahim Küçükel ve Halil Çakıcıoğlu, kemanda Veysel Başözdeş, melodikada Kadir Saraç, kavalda Burak Kanat, cümbüşte Hüseyin Göze, ritmde Hakan Tatlı, Hasan Saraç ve Nejla Çağlayan görev aldı.

Konser İzmir Marşıyla sona ererken, sahnede yer alan sanatçılar ise şu isimlerden oluştu:

Bedirhan Doğan, Fatma Akyüz Güher, Mehmet Şahin, Suna Sağlam, Recep Keskin,Serpil Gül Çelik, Dilek Kalay, Ökkeş Özpınar, Melek Çınar, Gül Akyar, Gürcü Aldoğan, Gönül Vicdan, Şimal Saraç, Hüseyin Parlak, Gülsüm Atay, Mustafa Çıngıl, Ümmühan Özbek Süngü, Yeter Ormancı, Memduh Esmeray, Naciye Yanardağ, İsmail Bunduk, Gönül Çıngıl, Okay Şenel, Ceyhun İpteş, Arif Bozok ve Necati Angın"

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