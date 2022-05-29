Pet Market ve Üreticiler Derneği´nden kedi-köpek mamalarında 'KDV düşürülsün' çağrısı



Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Kırel, kedi-köpek mamalarıyla, balık-kuş yemlerinde uygulanan KDV farkına dikkat çekerek, "Kedi, köpek besleyenler mama alırken biz de satarken zorlanıyoruz. Bu mamalarının zorunlu ihtiyaç olduğunu hatırlatarak tıpkı balık ve kuş yemlerinde olduğu gibi KDV oranının yüzde 18´den yüzde 1´e düşürülmesini talep ediyoruz" dedi.

Türkiye´de paket mamalardan daha ucuza satılan açık mamaların kilogram fiyatları kalitesine göre 40-120 lira arasında değişiyor. Balık ve kuş yemlerinde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanırken bu oran kedi-köpek mamalarında yüzde 18´e çıkıyor. Bu durumun evcil hayvan sahiplerini, sokak hayvanı besleyenleri ve pet market işletmecilerini zora soktuğunu kaydeden Kırel, kedi-köpek mamalarındaki KDV oranının yüzde 1´e düşürülmesini talep etti.

Balık ve kuş yemlerinin `zorunlu ihtiyaç´ kapsamına alınıp kedi ve köpek mamalarının alınmamasının üzücü olduğunu değerlendiren Kırel, gerek sosyal medyadan gerekse verdikleri dilekçelerle bu oranın düşürülmesi için çalıştıklarını belirtti. Müşterilerinin çoğunun bu KDV farkından haberdar olmadığını, olanların ise bu durumdan şikayet ettiklerini aktaran Kırel, "Koronavirüs pandemisi nedeniyle zaten fiyatlar arttı. Kedi ve köpek besleyenler mama alırken, biz de satarken zorlanıyoruz. Bu mamalarının zorunlu ihtiyaç olduğunu hatırlatarak tıpkı balık ve kuş yemlerinde olduğu gibi KDV oranının yüzde 18´den yüzde 1´e düşürülmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kedisine mama almak için pet markete gelen Büşra Demirtaş (29) ise fiyatların biraz pahalı geldiğini söyleyerek, "Mecbur almak zorundayız. Hayvan dostlarımızı seviyoruz. KDV oranı düşürülürse biz de hayvan dostlarımız da mutlu olur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2022-05-29 11:02:02



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