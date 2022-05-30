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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başarılı öykücüler ödüllerini aldı

İHA

Başarılı öykücüler ödüllerini aldı

Çukurova Öykü Yarışmasında ilk üç sırayı alan yazarlara plaketleri düzenlenen törenle verildi.
Çukurova Belediyesi ve Yeni Adana gazetesinin ilkini 2021 yılında düzenlediği öykü yarışmasının ödül töreni Jakaranda Kültür Sanat Festivali etkinlikleri Bülent Ecevit Sanat Parkında gerçekleştirildi. Törende konuşan Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Selek, Başkan Soner Çetin’in 8 yıl önce görev başlarken Çukurova’yı kültür sanat kenti yapma hedefiyle yola çıktığını belirterek, bu yarışmanın da bu amacın önemli bir adımı olduğunu ifade etti.
Yeni Adana gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cihat Ovalı da gazetenin 104 yıldır yayın hayatını ilkeli bir şekilde sürdürdüğünü anlatarak bu önemli ve tarihsel gazeteye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
Çukurova Öykü Yarışması Koordinatörü Süreyya Köle ise böyle bir yarışma düzenleme hayalini her zaman kurduğunu, fikri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e açtığında hemen kabul gördüğünü belirterek, “Bizlere verdiği destek için Sayın Soner Çetin’e teşekkür ediyorum” dedi. Süreyya Köle ilk yarışmanın temasının “Emeğin Çukurovası” olduğunu belirterek, bu yıl yarışmanın “Göçün Çukurovası” temasıyla düzenleneceğini açıkladı.
Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere plaketleri verildi. Yarışma birincisi Zeynep Paftalı’ya plaketini Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Selek, ikinci Özgür Çırak’a ise Yeni Adana gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cihat Ovalı verdi. Yarışmanın üçüncüsü ise Mehmet Oğuz Aslan özel nedenlerden dolayı ödül töreni katılamadı.

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