Şüpheli araçtan 1 milyon adet makaron çıktı

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde şüpheli bir araçta piyasa değeri 210 bin lira olan 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mustafabeyli Mahallesi D400 karayolu üzerinde icra edilen denetimler esnasında şüphe üzerine C.G. isimli şahsın kullandığı araçta arama yaptı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 210 bin TL olan 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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