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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülleci Murat Gündüz, Romanya'da Türkiye'yi temsil edecek

İHA

Gülleci Murat Gündüz, Romanya'da Türkiye'yi temsil edecek

Yüreğir Belediye Spor Kulübü Derneği sporcularından Murat Gündüz, Romanya’da yapılacak Balkan şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.
Turkcell Türkiye U18 Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışması (Balkan Büyükler Şampiyonası Milli takım seçme yarışması) 2629 Mayıs tarihleri arasında Bursa’da yapıldı. Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü Derneği, şampiyonalara 5 sporcu ile katıldı. Usta Antrenör Ali Gülengül’ün çalıştırdığı Yüreğirli sporculardan Murat Gündüz Olimpik Deneme Yarışması’nda gülle atmada 18.39’luk derecesi ile Türkiye 2’ncisi oldu. Gündüz, bu derecesi ile milli takım aday kadrosuna girerek Romanya’da yapılacak Balkan şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.
Enes Can Bayraktaroğlu ve Kerem Yar ise Büyükler 800 metre yüksek atlamada Türkiye 4’üncüsü oldular. Genç atlet Serhat Şen ise ilk kez katıldığı Turkcell Türkiye U18 Şampiyonası’nda dekatlon Türkiye 3’üncüsü oldu.
Şampiyonaya katılan sporcular ve eğitmenlerini tebrik eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kulübün her geçen gün başarılarının arttığını söyledi. Başkan Kocaispir, “Genç yeteneklerimizin ulusal ve uluslararası müsabakalarda yeni şampiyonluklara imza atmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Ali hocamızın çalıştırdığı sporcularımız ilçemizi başarıyla temsil ediyorlar. Spor şehri Yüreğir’de kulübümüz ve sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hem teknik ekibi hem sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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