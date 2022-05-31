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Kuru bezelye mutfağa giriyor Yeşil sebze olarak sofralarda yer alan bezelye, form değiştirerek nohut, kuru fasulye gibi bundan sonra kuru olarak da sofraya gelecek Adana’daki Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından milli tohum çalışması dahilinde geliştirilen Irmak ve Deren adlı iki kuru bezelye çeşidinin çiftçi koşullarında yaptırılan denemesinden başarılı sonuçlar elde edildi

İHA

Kuru bezelye mutfağa giriyor Yeşil sebze olarak sofralarda yer alan bezelye, form değiştirerek nohut, kuru fasulye gibi bundan sonra kuru olarak da sofraya gelecek Adana’daki Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından milli tohum çalışması dahilinde geliştirilen Irmak ve Deren adlı iki kuru bezelye çeşidinin çiftçi koşullarında yaptırılan denemesinden başarılı sonuçlar elde edildi

İçerdiği yüksek düzeydeki protein ile yeşil sebze olarak sofralarda yer alan bezelye, form değiştirerek nohut, kuru fasulye gibi bundan sonra kuru olarak da sofraya gelecek. Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaygınlaştırılması için ekilen bezelyeler mayıs ayının sonunda hasat edildi.
Adana’daki Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından milli tohum çalışması çerçevesinde geliştirilen Irmak ve Deren adlı iki kuru bezelye çeşidinin Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçi koşullarında yaptırılan denemesinden başarılı sonuçlar elde edildi.
Saklama süresinin uzun olması piyasada fiyatının yüksekliği ile kuru bezelyenin üretiminin önümüzdeki yıllarda artarak sofralarda daha sık görülür hale geleceği belirtildi.
Türkiye'de kuru bezelye üretim ve tüketiminin artırılması ve bakliyatta yeni bir damak alışkanlığı kazandırılması hedeflenen kuru bezelyenin Avrupa, ABD, Çin, Rusya ve Hindistan'da özellikle gıda sanayisinde kullanımının yaygın olduğu biliniyor. Enstitü tarafından 10 yıllık çalışma sonucu geliştirilen her iki kuru bezelye çeşidinin, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karaisalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal yeniliklerin üreticilere duyurulması ve yaygınlaştırılması amacıyla çiftçi koşullarında ekimi yaptırıldı.
Karaisalı ilçesi Demirçit Mahallesi’nde Sedat Gök adlı üreticinin yaklaşık 8 dekarlık tarlasına ekilen bezelyeler mayıs ayının sonunda hasat olgunluğuna ulaştı. İşçiler tarafından elle topraktan çekilip 34 gün tarlada kurumaları sağlanan kuru bezelyeler, daha sonra tarlanın bir noktasında toplanarak patoza verildi ve tüketimi yapılacak olan dane ile sap kısmı ayrıştırıldı.
Karaisalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve deneme ekimi sorumlusu Mühendis Neşet Gültekin, bölgede taze bezelye ekimi olduğunu ancak kuru bezelyenin ilk deneme olduğunu belirterek, “Üreticiye farklı bir ürünü göstermek, ülke ekonomisine farklı bir ürünle katkıda bulunmak için kuru bezelye denemesi yaptık. Protein değeri çok yüksek olan kuru bezelyenin nohuta, ete ikame olacağını ve pek çok yerde kullanılacağını düşünüyoruz” dedi.
Üretici Sedat Gök ise ilk kez ekimini yaptığı kuru bezelyeden memnun kaldığını belirterek, “Başka çiftçilere de önereceğim. Yeşil bezelyeyi çok düşük fiyata veriyorduk. Kuru bezelyenin proteini yüksek olduğu gibi fiyatı da yüksek. Saklama süresi de çok uzun. Buğday gibi, nohut gibi ambarda uzun süre depolayabiliriz. Sonrasında satabiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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