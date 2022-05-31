Dondan zarar gören çiftçiler ödeme bekliyor

Yüreğir Ziraat Odası ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'daki don zararları için dilekçelerin teslim edildiğini belirterek, "Çiftçinin masrafı çok, ödemeleri bekliyor" dedi.

Doğan, yaptığı açıklamada, 20 Mart sabahında eksi 5 derecede görülen don olayında kavun, karpuz, domates, biber, enter limon, mayer limon gibi ürünlerle, narenciye ürünlerinin çoğunun zarar gördüğünü söyledi. Doğan, "Bir çok ürünümüzün yanı sıra sert çekirdekli meyveler de çok zarar gördü ve neredeyse verim alınamayacak duruma geldi. 2022 üretim sezonunda çiftçilerimiz mayer ve enter limondan meyve alamayacaklar, şeftali ve kayısı gibi ürünlerin de verimleri çok az olacak" diye konuştu.

İklim değişikliğinin etkileri ile doğal afetlerin her geçen yıl etkisini artırdığını ifade eden Doğan, "Üstü açık fabrika olarak tanımlayabileceğimiz tarım alanlarımızda ekinlerin, ağaçların doğal afetle karşılaşma riski bulunuyor. Adana’da yaşadığımız don da bunun önemli bir göstergesi. Çiftçilerimiz don sebebiyle oluşan zararları için ilçe tarım ve orman müdürlüklerine dilekçelerini teslim ettiler. Fakat henüz ödemeler gerçekleşmedi. Verim alınsa da alınmasa da çiftçilerimiz bahçelerini korumak için ilaçlama ve gerekli bakımlarını yapmak zorundalar. Yani 2023 yılı sezonuna kadar çiftçilerimiz bahçelerine masraf edecekler. Bakanlığımızdan, çiftçilerimiz tarafından dilekçeleri verilen, don zararlarının ödenmesi için acil destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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