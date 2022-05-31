Kendisine çarpan otomobili kovaladı Adana’da motosikletiyle giderken kendisine çarpıp kaçan otomobili bir kişinin kovalaması saniye saniye görüntülendi Şahin Can Ural: “İnsanlık adına durması gerekirken yoluna devam etti”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisine çarpan otomobili kovaladı Adana’da motosikletiyle giderken kendisine çarpıp kaçan otomobili bir kişinin kovalaması saniye saniye görüntülendi Şahin Can Ural: “İnsanlık adına durması gerekirken yoluna devam etti”

İHA

Kendisine çarpan otomobili kovaladı Adana’da motosikletiyle giderken kendisine çarpıp kaçan otomobili bir kişinin kovalaması saniye saniye görüntülendi Şahin Can Ural: “İnsanlık adına durması gerekirken yoluna devam etti”

Adana’da motosikletiyle giderken kendisine çarpıp kaçan otomobili bir kişinin kovalaması saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Can Ural motosikletiyle giderken bir otomobilin çarpması sonucu yere düşerek hafif yaralandı. Motosikletinde de maddi hasar oluştu. Ural, otomobilin durmasını beklerken, araç sürücüsü hiç durmadan olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine Ural, yaralı halde otomobilin arkasından koştu ancak yakalayamadı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ural, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavisinin ardından taburcu oldu. Ural, sürücüden şikayetçi olduğunu belirterek, “Tam dönecekken bana vurup kaçtı. Ben de arkasından koştum ama yetişemedim. Ben daha ağır da yaralanabilirdim. İnsanlık adına durması gerekirdi. Maddi hasar o kadar önemli değil. Vurup kaçmasına bir anlam veremedim. Ben bu sürücüden şikayetçiyim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dondan zarar gören çiftçiler ödeme bekliyor
YEREL HABERLER Dondan zarar gören çiftçiler ödeme bekliyor
Sahneye çıkmayan sanatçılara pet şişe atıp yuhaladılar Adana'da sanatçılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, paraları ödenmediği iddiasıyla sahneye çıkmadı 3 saat sonra sahneye çıkması ikna edilen sanatçılar, vatandaşlar tarafından yuhalandı, pet şişe atılınca araçlarından inemedi
YEREL HABERLER Sahneye çıkmayan sanatçılara pet şişe atıp ...
Kuru bezelye mutfağa giriyor Yeşil sebze olarak sofralarda yer alan bezelye, form değiştirerek nohut, kuru fasulye gibi bundan sonra kuru olarak da sofraya gelecek Adana’daki Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından milli tohum çalışması dahilinde geliştirilen Irmak ve Deren adlı iki kuru bezelye çeşidinin çiftçi koşullarında yaptırılan denemesinden başarılı sonuçlar elde edildi
YEREL HABERLER Kuru bezelye mutfağa giriyor Yeşil sebze olarak ...
11'inci kattan düşen çocuk, öldü / YENİDEN
YEREL HABERLER 11'inci kattan düşen çocuk, öldü / YENİDEN
Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü ...
Adana'da bulvar üzerindeki ağaçların yanışını film gibi izlediler
YEREL HABERLER Adana'da bulvar üzerindeki ağaçların yanışını film ...
Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar merakla izledi
YEREL HABERLER Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar ...
Gece yarısı Adana’da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Gece yarısı Adana’da sis etkili oldu
Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Kozan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kozan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
11'inci kattan düşen çocuk, öldü
YEREL HABERLER 11'inci kattan düşen çocuk, öldü
11’inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu öldü
YEREL HABERLER 11’inci kattaki yangın merdiveninden atlayan kız ...
Adana´da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Adana´da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu
Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu
Gülleci Murat Gündüz, Romanya'da Türkiye'yi temsil edecek
YEREL HABERLER Gülleci Murat Gündüz, Romanya'da Türkiye'yi temsil ...
Eğitim-Bir-Sen'den "Bahar Şenliği" Sezer: "Davaya adanmış gönüllerin oluşturduğu büyük bir aileyiz"
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen'den "Bahar Şenliği" Sezer: "Davaya ...
'Çarşaflılar çocuk kaçırdı' paylaşımı yapan kadına özür dilettiler
YEREL HABERLER 'Çarşaflılar çocuk kaçırdı' paylaşımı yapan kadına ...
Prof. Dr. Uzel eşini kaybetti
YEREL HABERLER Prof. Dr. Uzel eşini kaybetti
Şüpheli araçtan 1 milyon adet makaron çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan 1 milyon adet makaron çıktı
Adana’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da uyuşturucu operasyonu
Başarılı öykücüler ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Başarılı öykücüler ödüllerini aldı
Çukurova’yı renklendiren festival
YEREL HABERLER Çukurova’yı renklendiren festival
İzciler ve kampçılar Yaza Merhaba Kampı’nda buluştu
YEREL HABERLER İzciler ve kampçılar Yaza Merhaba Kampı’nda buluştu
Dr. Arabacı: "Doktora gitmek için hasta olmayı beklemeyin"
YEREL HABERLER Dr. Arabacı: "Doktora gitmek için hasta olmayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.