11'inci kattan düşen çocuk öldü (2)

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CENAZESİ TESLİM ALINDI

Adana´da, 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Miray Azra F.'nin (13) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Miray Azra F.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı´na götürüldü. İntihar ihtimali ise araştırılıyor. (DHA)Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-05-31 10:19:14



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