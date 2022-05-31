Adana'da üretilen kuru bezelye sofralarda yerini alacak



ADANA,(DHA)ADANA´da içerdiği yüksek düzeydeki protein ile yeşil sebze olarak sofralarda yer alan bezelye, form değiştirerek, nohut, kuru fasulye gibi bundan sonra kuru olarak da sofraya gelecek.

Kentteki Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından milli tohum çalışması kapsamında 10 yıllık çalışma sonucu geliştirilen 'ırmak' ve 'deren' adlı iki kuru bezelye çeşidinin Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçi koşullarında yaptırılan denemesinden başarılı sonuçlar elde edildi. Avrupa, ABD, Çin, Rusya ve Hindistan'da özellikle gıda sanayisinde kullanımının yaygın olduğu bilinen kuru bezelye, Karaisalı ilçesi Demirçit Mahallesi´nde üretici Sedat Gök´ün 8 dekarlık tarlasında hasat olgunluğuna ulaştı. İşçiler tarafından elle topraktan çekilip 3-4 gün tarlada kurumaları sağlanan kuru bezelyeler, daha sonra tarlanın bir noktasında toplanarak patoza verildi ve tüketimi yapılacak olan dane ile sap kısmı ayrıştırıldı.

'ETE İKAME OLACAK'

Karaisalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve deneme ekimi sorumlusu Mühendis Neşet Gültekin, bölgede taze bezelye ekimi olduğunu ancak kuru bezelyenin ilk deneme olduğunu belirterek, "Üreticiye farklı bir ürünü göstermek, ülke ekonomisine farklı bir ürünle katkıda bulunmak için kuru bezelye denemesi yaptık. Protein değeri çok yüksek olan kuru bezelyenin nohuta, ete ikame olacağını ve pek çok yerde kullanılacağını düşünüyoruz" dedi.

Üretici Sedat Gök ise ilk kez ekimini yaptığı kuru bezelyeden memnun kaldığını belirterek, "Başka çiftçilere de önereceğim. Yeşil bezelyeyi çok düşük fiyata veriyorduk. Kuru bezelyenin proteini yüksek olduğu gibi fiyatı da yüksek. Saklama süresi de çok uzun. Buğday gibi, nohut gibi ambarda uzun süre depolayabiliriz. Sonrasında satabiliriz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-05-31 11:32:20



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