İlk 500'de 12 Adana firması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2021” araştırmasının sonuçları açıklandı. Geçen yıl 10 firma ile temsil edilen Adana'dan bu yıl 12 sanayi firması İSO 500 sıralamasına girdi.

TÜPRAŞ'ın bu yıl da birinci olduğu Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu İSO 500 sıralamasında, Adana sanayi firmaları SASA Polyester Sanayi A.Ş. 20., Beyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 193., Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş. 238., Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 264., Dioki Petrokimya Sanayi A.Ş. 271., Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri San. Tic. A.Ş. 298., ADM Besin ve Tarım A.Ş. 322., Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş. 323., Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. 359., Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 366., Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 427., Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 473.,sırada yer aldı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç listeye giren firma sayısında yaşanan artışın kendileri için sevindirici olduğunu belirterek, “İSO ilk 500'de yer alan firma sayısı bu yıl geçtiğimiz yıla göre 10'dan 12'ye yükseldi. Bu durum bizim için sevindirici, ama Adana sanayisi için yeterli değil. Adana yeni yatırım alanları ile birlikte bu sayıyı çok daha yukarı çıkartacak potansiyeli barındırıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Adana olarak bu sayıyı çok daha yukarıları çıkartacağız” dedi.

İlk 500'de 8 firmanın üst sıralara yükseldiğini, 1 firmanın gerilediğini, 3 firmanın listeye dahil olduğunu belirten Kıvanç, "Adanalı sanayiciler olarak en büyük önceliğimiz Türkiyemizin üretim, ihracat ve istihdamını artırmaya katkı koymaktır. Ülkemiz ve ilimiz ekonomisinin güçlenmesi için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda listeye giren Adana sanayi firmalarımızı tebrik ediyorum. Yakın gelecekte bölgemiz yapılacak olan yeni yatırımlar ile birlikte ilk 500 arasında yer alan firma sayımızı artıracaktır” diye konuştu.

Adana'dan bu yıl İSO 500 sıralamasına giren 12 sanayi firması şöyle:

20 Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

193 Beyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

238 Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş.

264 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

271 Dioki Petrokimya Sanayi A.Ş.

298 Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş.

322 ADM Besin ve Tarım A.Ş.

323 Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş.

359 Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.

366 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

427 Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş.

473 Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

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