Seyhan ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında işbirliği protokolü İmzalanan protokol doğrultusunda iki belediye ortak projeleri hayata geçirmek için işbirliği yapacak Akay: "Birbirimizle paylaşarak, birlikte üreterek zorlukları aşacağız"

Seyhan Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında ortak projeler geliştirilmesi, eğitim, turizm, kültür, sosyal ve ekonomik ilişkilerin kurulması, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Her iki belediyenin meclis üyeleri ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı işbirliği protokolünü imzaladı. İmzalanan protokol doğrultusunda iki belediye ortak projeleri hayata geçirmek için işbirliği yapacak. Ayrıca bu projelere yönelik hibe destek çalışmaları da yine ortaklaştırılacak ve her iki belediye arasında eğitim, turizm, kültür, sosyal ve ekonomik ilişkilerin kurulup geliştirilmesi sağlanacak ve karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirilecek.



"Birlikte üreterek zorlukları aşacağız"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Lefkoşalılara, Adanalıların sevgilerini, selamlarını ileterek başladığı konuşmasında yıllardır var olan dostluk ilişkilerini geliştirip, pekiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Akay, “Geçtiğimiz ve içinde bulunduğumuz yıl hem tüm dünyada ve hem de yakın çevremizde yaşanan zorlukların da birleşmesiyle bizler de farklı zorluklarla dolu bir dönem geçiriyoruz. Bu zor dönemi ancak birlik, bütünlük içinde aşabiliriz. Kaynakların sınırlı olduğu ve enerji alanında ciddi sıkıntılar yaşanan bu dönemde Yeşil Mutabakat’a da uymak zorundayız ve doğayı koruma temelli çalışmalar yapacağız. Bu açıdan da gerek kaynakları birleştirerek gerekse yapılan işleri daha kolay yapmak için birlikte hareket etme zorunluluğu var. Evrensel olarak da bunu yapmalıyız çünkü Covid bizlere sınırların, statülerin çok da geçerli olmadığını gösterdi. Birbirimizle paylaşarak, birlikte üreterek zorlukları aşacağız. Özellikle tarım konusunda buna ihtiyaç var. Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi ile önümüzdeki günlerde yararlı işbirlikleri yapıp ortak çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Seyhan ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Akdeniz coğrafyasını paylaşan iki belediye olduğunu anımsatan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, birçok alanda işbirliklerini geliştirip bu işbirliğinden her iki şehir ve şehirde yaşayanların olumlu şekilde faydalanacağına inandığını dile getirdi.



Örnek olabilecek bir işbirliği modeli

Tarım alanında yapılacak işbirliğinden örnekler veren Harmancı, Seyhan Belediyesi’nin tecrübelerinin buraya yansımasının önemini vurguladı. “Sizlerin de bilgi, birikim ve tecrübelerinizle tarımda karşılıklı işbirliği ve ortak çalışmalar yapacağız” diyen Harmancı, iki ülkenin belediyeleri arasındaki kardeşlik ilişkileri ve işbirliği çalışmalarındaki ilişki modellerinin her iki ülke arasındaki ilişki modeline örnek olabileceğinin altını çizdi. Harmancı, “Karşılıklı saygıya dayalı ve iki eşitler arasındaki bu ilişki çok önemli sonuçlar ve mesajlar verecektir” dedi.

Tören sorunda Akay ve Harmancı birbirlerine şehrin simgesi olan hediyeler ve kültürel eserler takdim etti. Törenin ardından Lefkoşa Türk Belediyesi heyeti ile Seyhan Belediyesi heyeti Kadın Sığınma Evi, Merkez Lefkoşa, Kızılbaş Parkı, El Ele Kreşi ve Paylaşım Mutfağı hizmet binalarını yerinde incelemelerinin ardından Surlariçi’nin tarihi yerleri gezdiler.

