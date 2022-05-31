Aladağ yurt yangını davasında istinafta sanıkların cezası arttı



Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA'da 2016 yılında çıkan ve 10'u öğrenci, 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasında istinaf mahkemesi, cezaları az bularak 8 sanığa 4 yıl 2 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Aladağ ilçesinde, 29 Kasım 2016'da çıkan yurt yangınında 10'u öğrenci, 12 kişinin hayatını kaybetmesi, 24 çocuğun da yaralanmasıyla ilgili 8 kişinin yargılandığı davanın istinaf duruşması, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde görüldü. Duruşmada şikayetçi aileler, taraf avukatları hazır bulundu ancak sanıklar katılmadı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar edip yurdun bağlı bulunduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur, Yurt Müdürü Cumali Ali Genç ile dernek görevlileri Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mustafa Öztaş, Mahir Kılıç, Mahmut Deniz ve Zeki Yılmaz'ın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmalarını istedi.

Şikayetçi avukatları ise sanıkların 'olası kastla öldürme' suçunu işlediğini savundu. Mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği 8 ile 12 yıl hapis cezalarını yetersiz bularak kararı bozdu. Heyet, sanık İsmail Uğur'a 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıl, Cumali Ali Genç'e 13 yıl 9 ay, Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mustafa Öztaş, Mahir Kılıç, Mahmut Deniz'e 11 yıl 3'er ay ve sanık Zeki Yılmaz'a ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verip, uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

MAHKEME KARARI BOZMUŞTU

Yurt yangınıyla yargılanan 18 sanıktan 12'si, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 Temmuz 2019'da 7 ay 15 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı, 6 sanık da beraat etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını 'eksik inceleme yapıldığı' gerekçesiyle bozarak 8 sanık yönünden yeniden yargılama yapılmasına karar vermişti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-05-31 16:04:13



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