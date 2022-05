Adana’da ‘Dünya Tütünsüz Günü’ semineri Başhekim Çetinkünar: "Sigara ve tütünün zararının farkındalığını arttırmalıyız"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Süleyman Çetinkünar, "Sigara ve tütün ürünleri çok zararlı. Bu farkındalığın arttırılması hepimizin borcudur" dedi.

1987'den beri her sene 31 Mayıs'ta ‘Dünya Tütünsüz Günü’ kutlanmaktadır. Sigara kullanıcılarının 24 saat boyunca sigara içmemesi hedeflenen günde, sigaranın zararları da bilgilendirici şekilde anlatılmaktadır.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de ‘Dünya Tütünsüz Günü’ nedeniyle seminer verildi. Seminerin açılışında konuşan Başhekim Süleyman Çetinkünar, tütün ve tütün ürünlerinin sağlığa olan zararlarını her alanda anlatarak toplumu bilinçlendirmenin vazifeleri olduğunu ifade etti. Çetinkünar, "Ailemizdeki ve toplumdaki her bireyin tütünsüz bir şekilde yetiştirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kişisel olarak da, toplumsal olarak da sigara ve tütünün zararını bilecek şekilde davranmalıyız. Bu konudaki bilincin arttırılmasını bilmemiz gerekiyor. Sigara ve tütün ürünleri çok zararlı. Bu farkındalığın arttırılması hepimizin borcudur" diye konuştu.

Daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Erçen Diken, sigaranın zararlarını anlattı. Ardından katılımcılara, tütün ürünlerine bağımlılıkla mücadele ve ilgili polikliniklerin çalışma işleyişi konularında bilgiler verildi.

Seminere hastane personelleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.