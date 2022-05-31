Kozan’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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Adana’nın Kozan ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü mahkemece tutuklanırken 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine ve iş yerlerine yönelik baskın gerçekleştirdi. Düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan Ramazan B., Erman S., Mutlu Y., Rıdvan M. tutuklanırken Taner Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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