Adana Demirspor, Ertac Özbir'i kadrosuna kattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA, (DHA)Adana Demirspor, geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor'da tamamlayan kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Yusuf Sarı'yı kadrosuna katan lacivert-mavili ekipte, kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla, Ertaç Özbir'in kadroya dahil edildiği duyuruldu. Paylaşımda, "Takımımız son olarak Yeni Malatyaspor forması giymiş tecrübeli kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2022-05-31 22:35:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.