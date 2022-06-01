Murat Sancak, "Haksızlık karşısında her zaman isyan ederim"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un Kulüp Başkanı Murat Sancak gazeteci Faik Çetiner'in programına katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Murat Sancak "Haksızlık karşısında her zaman isyan eder, sesimi çıkartırım" dedi.

Murat Sancak, "Yeni gelecek federasyon başkanının çok işi var. Türk futbolunu bir yerlere getirmek istiyorlarsa bütün kulüplerle bir olmak zorunda, kulüpler birliği toplantısı yapıyoruz toplantıda konuştuğumuz özel konular bile 3 dakika sonra federasyonda oluyor. Bunların olmaması lazım. Taraftarımız Başkan hakkımı savun diyor, konuşuyoruz ceza alıyoruz, belki de en fazla ceza alan başkanlardan biri benim. 421 gün aldım Beşiktaş maçından sonra 90 gün beni terbiye etmek için cezalandırmaya çalışıyorlar. Buradan duyurum olsun, gelecek başkanlara da duyurum olsun, haksızlık yapılan her şeye isyan ederim, sesimi çıkartırım başkanlığıma da son verebilirsiniz haksızlığa yine müdahale ederim. Gelecek Başkan Türk futbolunun sorunları ile uğraşacak belediye ile bakanlıklarla ciddi çalışmalar yapılacak. Kriterlerin belli olması lazım, 'var' sisteminin dört dörtlük oturması lazım" dedi.

Adana Demirspor'un yeni sezon hedeflerinden de bahseden Murat Sancak geçen sezon da hedefim ilk 10'du Bu sezon da hedefim ilk 10 olacak dedi.

Sancak ayrıca, Yusuf Sarı ve Ertaç Özbir transferinin ardından katıldığı canlı yayında Boluspor'dan sol bek Abdurrahim Dursun transferini açıkladı.

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