Başkan Karalar Dünya Konseyi’nde

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 20192022 arasında üstlendiği UCLGMEWA EşBaşkanlık görevini devretti. Başkan Zeydan Karalar yeni dönemde UCLGMEWA Sosyal İçerme Komitesi Eş Başkanlığı ile Dünya Konseyi’nde MEWA Bölgesini Temsili Üyelik görevlerine seçildi.

Üç yılda bir düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLGMEWA) Kongresi, 2527 Mayıs 2022 tarihlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Yönetim Organları ve Başkanlık Divanı’nın yenilendiği toplantıda; 20192022 arası dönemde UCLGMEWA EşBaşkanlık görevini büyük bir başarı ile sürdüren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bu görevini devretti.

Zeydan Karalar, kongrede yapılan oylamada Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Dünya Konseyi’nde MEWA bölgesini temsil edecek üyeler arasına seçildi. Ayrıca Karalar Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLGMEWA) Sosyal İçerme Komitesi Eş Başkanlık görevine de seçildi. Bu komite, ulusal ve uluslararası gündemin detaylandırılması, gündemdeki sosyal sorunlara yönelik etkili politikaların uygulanması ve toplumun dezavantajlı kesimi olarak tanımladığı sosyal dışlanma yaşayan bireylerin yerel seviyede desteklenmelerini amaçlayan projelerin geliştirilmesi aşamalarında komite üyelerine katılım olanağı sağlıyor.

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