Barda silahlı kavga: 1 yaralı



Gökhan KESKENCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da barda çıkan kavgada Cumali G., kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Olay, 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir barda meydana geldi. Barda eğlenen Cumali G., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi, belindeki tabancayı çekerek Cumali G.'ye kurşun yağdırdı. Cumali G., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Bar çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Cumali G., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2022-06-02 04:28:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.